Девушка Брэда Питта поразила смелым образом (фото)
33-летняя Инес де Рамон соблюла дресс-код в стиле нижнего белья, выбрав для мероприятия Victoria's Secret легкое платье, украшенное изящным кружевом, с эффектным высоким разрезом до бедра.
Накануне девушка Брэда Питта появилась на звездном мероприятии в студии Sony Pictures (Калвер-Сити, Калифорния) одна, без актера.
Новый образ девушки Брэда Питта
Позируя на фоне розовых декораций, Инес продемонстрировала тёмные локоны, уложенные на одну сторону. Её вечерний образ дополняли нежный румянец, выразительные ресницы и блеск для губ розового оттенка.
Светлое платье сочетало в себе мягко драпированный вырез с кружевной вставкой и контрастным тёмным бантом.
Вырез платья был искусно вписан в дизайн наряда. Издание Vogue España охарактеризовало этот приём как "иллюзию": два слоя — кружево в стиле нижнего белья и драпированная ткань поверх него — создавали интересный визуальный эффект.
Романтические мотивы прослеживались и в юбке: диагональные кружевные вставки и каскадные воланы обрамляли высокий разрез. Цветочный декор на бедре добавил яркого акцента, а прозрачная нижняя часть платья переходила в длинный шлейф. Образ завершали туфли телесного цвета на платформе с открытым носком.
Вечер Victoria's Secret собрал самых известных представительниц мира моды: на подиум вышли Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и Анок Яй.
Хронология отношений Брэда Питта и Инес де Рамон
Впервые Бреда и Инес сфотографировали вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года — именно тогда они фактически объявили о своих отношениях.
В сентябре 2024 года пара сделала ещё один важный шаг: они впервые вместе вышли на красную дорожку — на премьере фильма "Волки" в рамках Венецианского кинофестиваля.
Инес, которая работает в ювелирной сфере, с тех пор неоднократно сопровождала Бреда на важных мероприятиях, в частности на нью-йоркской премьере фильма "Формула-1" в июне 2025 года.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Брэд Питт посягнул на частную жизнь Анджелины Джоли.
- Актёр потерпел поражение в суде против бывшей супруги.
Кроме того, Питт и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.