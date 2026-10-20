Девушка Брэда Питта поразила смелым образом (фото)

33-летняя Инес де Рамон соблюла дресс-код в стиле нижнего белья, выбрав для мероприятия Victoria's Secret легкое платье, украшенное изящным кружевом, с эффектным высоким разрезом до бедра.

Накануне девушка Брэда Питта появилась на звездном мероприятии в студии Sony Pictures (Калвер-Сити, Калифорния) одна, без актера.

Новый образ девушки Брэда Питта

Позируя на фоне розовых декораций, Инес продемонстрировала тёмные локоны, уложенные на одну сторону. Её вечерний образ дополняли нежный румянец, выразительные ресницы и блеск для губ розового оттенка.

Светлое платье сочетало в себе мягко драпированный вырез с кружевной вставкой и контрастным тёмным бантом.

Вырез платья был искусно вписан в дизайн наряда. Издание Vogue España охарактеризовало этот приём как "иллюзию": два слоя — кружево в стиле нижнего белья и драпированная ткань поверх него — создавали интересный визуальный эффект.

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Инес де Рамон Фото: Instagram

Романтические мотивы прослеживались и в юбке: диагональные кружевные вставки и каскадные воланы обрамляли высокий разрез. Цветочный декор на бедре добавил яркого акцента, а прозрачная нижняя часть платья переходила в длинный шлейф. Образ завершали туфли телесного цвета на платформе с открытым носком.

Инес де Рамон Фото: Instagram

Вечер Victoria's Secret собрал самых известных представительниц мира моды: на подиум вышли Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и Анок Яй.

Инес де Рамон Фото: Instagram

Хронология отношений Брэда Питта и Инес де Рамон

Впервые Бреда и Инес сфотографировали вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года — именно тогда они фактически объявили о своих отношениях.

В сентябре 2024 года пара сделала ещё один важный шаг: они впервые вместе вышли на красную дорожку — на премьере фильма "Волки" в рамках Венецианского кинофестиваля.

Инес, которая работает в ювелирной сфере, с тех пор неоднократно сопровождала Бреда на важных мероприятиях, в частности на нью-йоркской премьере фильма "Формула-1" в июне 2025 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэд Питт посягнул на частную жизнь Анджелины Джоли.

Актёр потерпел поражение в суде против бывшей супруги.

Кроме того, Питт и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.