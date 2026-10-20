Дівчина Бреда Пітта вразила сміливим образом (фото)

33-річна Інес де Рамон підтримала дрес-код у стилі спідньої білизни, обравши для заходу Victoria's Secret легку сукню, оздоблену витонченим мереживом, з ефектним високим розрізом до стегна.

Напередодні дівчина Бреда Пітта з’явилася на зірковому заході в студії Sony Pictures (Калвер-Сіті, Каліфорнія) сама, без актора.

Новий образ дівчини Бреда Пітта

Позуючи на тлі рожевих декорацій, Інес продемонструвала темні локони, укладені на один бік. Її вечірній образ доповнювали ніжний рум’янець, виразні вії та блиск для губ рожевого відтінку.

Світла сукня поєднувала м’яко драпірований виріз з мереживною вставкою та контрастним темним бантом.

Виріз сукні був майстерно вписаний у дизайн вбрання. Видання Vogue España охарактеризувало цей прийом як "обманку": два шари — мереживо в стилі білизни та драпірована тканина поверх нього — створювали цікавий візуальний ефект.

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Інес де Рамон Фото: Instagram

Романтичні мотиви простежувалися і в спідниці: діагональні мереживні вставки та каскадні волани обрамляли високий розріз. Квітковий декор на стегні додав яскравого акценту, а прозора нижня частина сукні переходила в довгий шлейф. Образ завершували туфлі тілесного кольору на платформі з відкритим миском.

Інес де Рамон Фото: Instagram

Вечір Victoria's Secret зібрав найвідоміших представниць світу моди: на подіум вийшли Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол та Анок Яй.

Інес де Рамон Фото: Instagram

Хронологія стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон

Уперше Бреда та Інес разом сфотографували на концерті Боно в Лос-Анджелесі в листопаді 2022 року — саме тоді вони фактично оприлюднили свої стосунки.

У вересні 2024 року пара зробила ще один важливий крок: вони вперше разом вийшли на червону доріжку — на прем’єрі фільму "Вовки" у межах Венеційського кінофестивалю.

Інес, яка працює в ювелірній сфері, відтоді неодноразово супроводжувала Бреда на значущих заходах, зокрема на нью-йоркській прем’єрі стрічки "Формула-1" у червні 2025 року.

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