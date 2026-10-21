"Нахайповался уже": Остапчук заговорил об упреках экс-жены на "Холостяке"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые за долгое время заговорил о своей бывшей жене Кристине Горняк. Женщина приняла участие в 15-м сезоне шоу "Холостяк", где обвинила бывшего мужа в алкоголизме и агрессии.

На обвинения сразу же отреагировала новая жена Остапчука — Екатерина. Позже своё мнение высказал и сам телеведущий. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram-stories (vova_ostapchuk).

В чём суть скандала

В своём выступлении в шоу "Холостяк" Кристина вспомнила о браке с Остапчуком, который она назвала "ужасным периодом".

"После года совместной жизни он стал достаточно эмоционально агрессивным, употреблял алкоголь, начал бить по стенам, бросать мои вещи, мать, изгонял меня… У меня был такой стресс… до рвоты. Это был очень страшный период. Больше в моей жизни такого не будет", — заявила Горняк.

На это быстро отреагировала нынешняя жена ведущего Екатерина. По её словам, откровения Кристины "не соответствуют действительности".

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"Я не считаю, что она вообще должна была об этом не упоминать. Она могла. Но хотя бы говорила правду. Потому что обвинять Вову в алкоголизме, зная, что это не так, и что ваш брак просто выглядел так, будто он постоянно был на корпоративах/съемках/проектах, а вечером вы вместе напивались и ругались друг с другом матом — это, как минимум, несправедливо", — сказала блогерша.

Кристина Горняк пришла на шоу "Холостяк" Фото: СТБ

Реакция Остапчука

По словам шоумена, он полностью поддерживает свою жену Екатерину. В то же время Владимир не хочет переносить прошлое в настоящее, а также обсуждать события "многолетней давности".

"Забыл, как будто это длилось всего несколько лет. Точно, именно столько это и длилось. За 42 года я уже привык. Больше моя жизнь не будет дешевым сериалом на каком-то канале, как это было в 2022 году, в котором главный герой обязан рассказать людям, как когда-то было, что произошло, кто виноват, и насколько он счастлив", — подчеркнул Остапчук.

Кроме того, ведущий намекнул, что Кристина до сих пор продолжает жить словно в сериале, но сам он будет говорить только о настоящем и будущем.

"Мы с семьёй решили, что Катя, как журналист, сможет донести наши мысли понятно, а не в духе хайпа, и о сегодняшнем дне, а не о том, что было сто лет назад. У меня это плохо получается. В микрофон говорит Катя. За 42 года я уже нахайпился", — отметил Владимир.

К тому же Остапчук признался, что сейчас у него всё хорошо и он наконец-то может общаться с детьми от первого брака и их мамой без скандалов из-за этого дома.

Вскоре у Владимира родится четвёртый ребёнок, и он решил остаться рядом с женой и поддерживать её. По его словам, он не собирается доказывать в интернете, что он настоящий мужчина.

"Нет никакой логики в том, чтобы через телефон кормить аудиторию дешёвым дофамином, чтобы доказать людям, что я настоящий мужчина, определение которого у каждого своё. Молчишь — не мужчина, скандалишь — не мужчина… Я никогда не буду мужчиной для всех, но для Кати буду, если буду прислушиваться к её взглядам и позиции, а не к мнению толпы. Это она меня научила. С другими людьми мне не засыпать и не просыпаться", — добавил Остапчук.

Реакция Владимира Остапчука Фото: Instagram Реакция Владимира Остапчука Фото: Instagram

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