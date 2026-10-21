"Нахайпувався вже": Остапчук заговорив про закиди ексдружини у "Холостяку"

Український телеведучий Володимир Остапчук вперше за довгий час заговорив про свою колишню дружину Христину Горняк. Жінка взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк", де звинуватила ексчоловіка в алкоголізмі та агресії.

На закиди Горняк одразу відреагувала нова дружина Остапчука – Катерина. Згодом свою думку висловив і сам телеведучий. Він оприлюднив відповідний допис в Instagram-stories (vova_ostapchuk).

У чому суть скандалу

У своїй візитівці в "Холостяку" Христина згадала шлюб з Остапчуком, який назвала "страшним періодом".

"Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде", — заявила Горняк.

На це швидко відреагувала нинішня дружина ведучого Катерина. За її словами, одкровення Христини "є неправдою".

Видео дня

"Я не вважаю, що вона взагалі мала не згадувати. Вона могла. Але хоча б казала правду. Бо звинувачувати Вову в алкоголізмі, знаючи, що це не так, і що ваш шлюб просто виглядав так, що він постійно був на корпоративах/зйомках/проєктах, а ввечері ви разом набухувалися і крили один одного матом — це, як мінімум, несправедливо", — сказала блогерка.

Христина Горняк прийшла на "Холостяк" Фото: СТБ

Реакція Остапчука

За словами шоумена, він повністю підтримує свою дружину Катерину. Водночас Володимир не бажає тягнути минуле у теперішнє, а також обговорювати події "багаторічної давнини".

"Забув, як наче то тривало тільки кілька років. Точно, воно стільки і тривало. За 42 роки надоводився вже. Більше моє життя не буде дешевим серіалом на якомусь каналі, як було 2022 року, в якому головний герой зобов’язаний розповісти людям, як колись було, що сталося, хто винний, і наскільки він щасливий", — наголосив Остапчук.

Крім цього, ведучий натякнув на те, що Христина досі продовжує жити ніби у серіалі, але сам він говоритиме лише про теперішнє та майбутнє.

"З родиною вирішили, що Катя, як журналіст, зробить наші думки зрозумілими, а не хайповими, і про сьогодні, а не сто років тому. У мене виходить погано. У мікрофон говорить Катя. За 42 роки нахайпувався вже", — зазначив Володимир.

До того ж Остапчук зізнався, що наразі в нього все добре і він нарешті може спілкуватися з дітьми від першого шлюбу та їх мамою без скандалів через це вдома.

Невдовзі у Володимира народиться четверта дитина і він обирає бути поруч зі своєю дружиною та підтримувати її. За його словами, він не збирається доводити в інтернеті, що він справжній чоловік.

"Немає жодної логіки через телефон годувати аудиторію дешевим дофаміном, щоб довести людям, що я справжній чоловік, визначення якого у кожного своє. Мовчиш – не чоловік, скандалиш – не чоловік… Я ніколи не буду для всіх чоловіком, але для Каті буду, якщо слухатиму її бачення та позицію, а не натовпу. Це вона мене навчила. З іншими людьми мені не засинати та не прокидатися", — додав Остапчук.

Реакція Володимира Остапчука Фото: Instagram Реакція Володимира Остапчука Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Телеведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина оголосили новину про поповнення у своїй родині.

Колишня дружина Остапчука та мама двох його старших дітей Олена Войченко відреагувала на нову вагітність його коханої Катерини.

Крім того, ексдружина Остапчука, юристка Христина Горняк, взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк".