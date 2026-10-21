"Нахайпувався вже": Остапчук заговорив про закиди ексдружини у "Холостяку"
Український телеведучий Володимир Остапчук вперше за довгий час заговорив про свою колишню дружину Христину Горняк. Жінка взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк", де звинуватила ексчоловіка в алкоголізмі та агресії.
На закиди Горняк одразу відреагувала нова дружина Остапчука – Катерина. Згодом свою думку висловив і сам телеведучий. Він оприлюднив відповідний допис в Instagram-stories (vova_ostapchuk).
У чому суть скандалу
У своїй візитівці в "Холостяку" Христина згадала шлюб з Остапчуком, який назвала "страшним періодом".
"Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде", — заявила Горняк.
На це швидко відреагувала нинішня дружина ведучого Катерина. За її словами, одкровення Христини "є неправдою".
"Я не вважаю, що вона взагалі мала не згадувати. Вона могла. Але хоча б казала правду. Бо звинувачувати Вову в алкоголізмі, знаючи, що це не так, і що ваш шлюб просто виглядав так, що він постійно був на корпоративах/зйомках/проєктах, а ввечері ви разом набухувалися і крили один одного матом — це, як мінімум, несправедливо", — сказала блогерка.
Реакція Остапчука
За словами шоумена, він повністю підтримує свою дружину Катерину. Водночас Володимир не бажає тягнути минуле у теперішнє, а також обговорювати події "багаторічної давнини".
"Забув, як наче то тривало тільки кілька років. Точно, воно стільки і тривало. За 42 роки надоводився вже. Більше моє життя не буде дешевим серіалом на якомусь каналі, як було 2022 року, в якому головний герой зобов’язаний розповісти людям, як колись було, що сталося, хто винний, і наскільки він щасливий", — наголосив Остапчук.
Крім цього, ведучий натякнув на те, що Христина досі продовжує жити ніби у серіалі, але сам він говоритиме лише про теперішнє та майбутнє.
"З родиною вирішили, що Катя, як журналіст, зробить наші думки зрозумілими, а не хайповими, і про сьогодні, а не сто років тому. У мене виходить погано. У мікрофон говорить Катя. За 42 роки нахайпувався вже", — зазначив Володимир.
До того ж Остапчук зізнався, що наразі в нього все добре і він нарешті може спілкуватися з дітьми від першого шлюбу та їх мамою без скандалів через це вдома.
Невдовзі у Володимира народиться четверта дитина і він обирає бути поруч зі своєю дружиною та підтримувати її. За його словами, він не збирається доводити в інтернеті, що він справжній чоловік.
"Немає жодної логіки через телефон годувати аудиторію дешевим дофаміном, щоб довести людям, що я справжній чоловік, визначення якого у кожного своє. Мовчиш – не чоловік, скандалиш – не чоловік… Я ніколи не буду для всіх чоловіком, але для Каті буду, якщо слухатиму її бачення та позицію, а не натовпу. Це вона мене навчила. З іншими людьми мені не засинати та не прокидатися", — додав Остапчук.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Телеведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина оголосили новину про поповнення у своїй родині.
- Колишня дружина Остапчука та мама двох його старших дітей Олена Войченко відреагувала на нову вагітність його коханої Катерини.
Крім того, ексдружина Остапчука, юристка Христина Горняк, взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк".