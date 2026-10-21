"Холостяк" Кравцов показал подросшую дочь от бывшей жены-модели (фото)
Украинский баскетболист, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов поделился трогательными снимками, на которых показал подросшую дочь Мелису. Знаменитость часто проводит время вместе с дочерью от первой жены Элины Руденко.
Так, Кравцов опубликовал новый пост, в котором показал дочь и заявил, что она для него — целая вселенная. Соответствующие фото "Холостяк" опубликовал на своей странице в Instagram (slava5555).
Как выглядит дочь нового "Холостяка"
Так, баскетболист показал, как проводит время со своей 5-летней дочерью Мелиссой. На кадрах Вячеслав обнимает девочку и дарит ей цветы, на что малышка отреагировала очень искренне.
"Моя маленькая вселенная… У большого папы — маленькая слабость", — подписал снимки Кравцов.
В комментариях под постом подписчики Кравцова отметили, что девочка очень похожа на него. Они засыпали "Холостяка" и его дочь комплиментами.
- "Папина дочка, очень похожа";
- "Какая красавица";
- "Какая красавица! Похожа на папу";
- "Дочь мамы и папы. Пусть растёт счастливой и красивой".
Личная жизнь Кравцова
Вячеслав был женат на модели Элине Руденко — она является обладательницей титулов "Мисс Тернополь" и "Вице-Мисс Украины-2015".
Пара познакомилась в социальной сети, а впервые встретилась зимой 2017 года.
В 2019 году Элина и Вячеслав официально зарегистрировали брак, а в феврале 2021 года у них родилась дочь Мелисса.
Однако в 2023 году пара рассталась. Сейчас спортсмен общается с дочерью и иногда публикует совместные с ней фотографии.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская блогерша Катя Блёстка иронично описала образ главного героя шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова на первой вечеринке реалити-шоу.
- Вячеслав Кравцов оказался в центре громкого скандала. В 2015 году баскетболист ездил в Москву и играл за российскую команду.
Кстати, бывшая жена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, приняла участие в 15-м сезоне шоу "Холостяк".