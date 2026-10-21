"Холостяк" Кравцов показал подросшую дочь от бывшей жены-модели (фото)

Украинский баскетболист, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов поделился трогательными снимками, на которых показал подросшую дочь Мелису. Знаменитость часто проводит время вместе с дочерью от первой жены Элины Руденко.

Так, Кравцов опубликовал новый пост, в котором показал дочь и заявил, что она для него — целая вселенная. Соответствующие фото "Холостяк" опубликовал на своей странице в Instagram (slava5555).

Как выглядит дочь нового "Холостяка"

Так, баскетболист показал, как проводит время со своей 5-летней дочерью Мелиссой. На кадрах Вячеслав обнимает девочку и дарит ей цветы, на что малышка отреагировала очень искренне.

"Моя маленькая вселенная… У большого папы — маленькая слабость", — подписал снимки Кравцов.

Кравцов вместе с дочерью Мелиссой Фото: Instagram Кравцов вместе с дочерью Мелиссой Фото: Instagram

В комментариях под постом подписчики Кравцова отметили, что девочка очень похожа на него. Они засыпали "Холостяка" и его дочь комплиментами.

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"Папина дочка, очень похожа";

"Какая красавица";

"Какая красавица! Похожа на папу";

"Дочь мамы и папы. Пусть растёт счастливой и красивой".

Личная жизнь Кравцова

Вячеслав был женат на модели Элине Руденко — она является обладательницей титулов "Мисс Тернополь" и "Вице-Мисс Украины-2015".

Пара познакомилась в социальной сети, а впервые встретилась зимой 2017 года.

В 2019 году Элина и Вячеслав официально зарегистрировали брак, а в феврале 2021 года у них родилась дочь Мелисса.

Однако в 2023 году пара рассталась. Сейчас спортсмен общается с дочерью и иногда публикует совместные с ней фотографии.

Вячеслав Кравцов с Элиной Руденко Фото: Instagram Вячеслав Кравцов с Элиной Руденко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская блогерша Катя Блёстка иронично описала образ главного героя шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова на первой вечеринке реалити-шоу.

Вячеслав Кравцов оказался в центре громкого скандала. В 2015 году баскетболист ездил в Москву и играл за российскую команду.

Кстати, бывшая жена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, приняла участие в 15-м сезоне шоу "Холостяк".