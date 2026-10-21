"Холостяк" Кравцов показав підрослу доньку від ексдружини моделі (фото)

Український баскетболіст, головний герой нового сезону шоу "Холостяк" В'ячеслав Кравцов поділився щемливими кадрами, на яких показав підрослу доньку Мелісу. Знаменитість часто проводить час разом із дитиною від першої дружини Еліни Руденко.

Так, Кравцов оприлюднив новий допис, в якому показав доньку і заявив, що вона для нього цілий всесвіт. Відповідні фото "Холостяк" опублікував на сторінці в Instagram (slava5555).

Як виглядає донька нового "Холостяка"

Так, баскетболіст показав, як проводить спільний час із 5-річною донькою Мелісою. На кадрах В'ячеслав обіймає дівчинку та дарує їй квіти, на що малеча відреагувала дуже щиро.

"Мій маленький всесвіт… У великого тата — маленька слабкість", — підписав знімки Кравцов.

Кравцов разом із донькою Мелісою Фото: Instagram Кравцов разом із донькою Мелісою Фото: Instagram

У коментарях під дописом підписники Кравцова зауважили, що дівчинка дуже схожа на нього. Вони засипали "Холостяка" та його донечку компліментами.

«Татова донечка, дуже схожа»;

«Яка хороша»;

«Така гарна! На тата схожа»;

«Мамина і татова доця. Хай росте щасливою і красивою».

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Особисте життя Кравцова

В'ячеслав був одружений з моделлю Еліною Руденко – вона має звання "Міс Тернопіль" та "Віцеміс України-2015".

Пара познайомилась у соцмережі, а вперше зустрілась взимку 2017 року.

У 2019-му Еліна та В'ячеслав офіційно узаконили стосунки, а в лютому 2021-го у них народилась донька Меліса.

Однак у 2023 році пара розлучилась. Наразі спортсмен спілкується із донькою та іноді ділиться фото разом із нею.

В'ячеслав Кравцов з Еліною Руденко Фото: Instagram В'ячеслав Кравцов з Еліною Руденко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська блогерка Катя Бльостка іронічно описала образ головного героя шоу "Холостяк" Вʼячеслава Кравцова на першій вечірці реаліті.

В'ячеслав Кравцов потрапляв у гучний скандал. У 2015 році баскетболіст їздив до Москви та грав за російську команду.

До речі, ексдружина Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк".