Наталья Валевская – о похищенных драгоценностях, исцелении и неизвестной правде о Кузьме Скрябине

Наталья Валевская громко заявила о себе ещё в 2005 году, победив в телевизионном проекте "Шанс". С тех пор певица прошла долгий путь, на котором были попытки пробиться на Евровидение, звездный статус и непростые испытания. Сейчас трудно представить украинский шоу-бизнес без неё.

В эксклюзивном интервью Фокусу исполнительница легендарного хита "Палала", который гремит на каждой свадьбе, рассказывает об отказе от Евровидения, дорогих подарках на юбилей, ограблении в аэропорту, большой внутренней трансформации и мыслях об усыновлении детей. Кроме того, артистка делится воспоминаниями о Кузьме Скрябине, Наталье Могилевской и Игоре Кондратюке.

Многих артистов начинают по-настоящему ценить только после смерти. В частности, так произошло с Кузьмой Скрябиным. Расскажите историю, которая лучше всего раскрывает его характер за пределами сцены.

– Андрей Кузьменко был человеком, который поверил в меня и максимально поддерживал на разных этапах моего становления как артистки. Он был чрезвычайно искренним, обладал прекрасным чувством юмора, а его "подколки" и сарказм создавали особую атмосферу.

"Я сожалею об этом, ведь Андрей считал меня другом"

Когда-то Андрей предложил мне спеть с ним дуэтом. Для меня это было невероятным счастьем. Однако во время репетиции его бэк-вокалистка начала со мной соревноваться, пытаясь продемонстрировать свои вокальные возможности и буквально перепеть меня. Я тогда была ещё молодой артисткой. Не хватило смелости отвести Андрея в сторону и объяснить, что происходит. В результате я просто отказалась от дуэта, не объяснив ему истинной причины. Сегодня я сожалею об этом, ведь Андрей считал меня другом.

В то же время он оставил мне песню, которую я очень люблю – "Вода в огонь". Для меня это огромная честь, и я до сих пор периодически пою эту композицию. Вообще обожаю творчество "Скрябіна", причём для меня это не только Андрей, но и все музыканты группы.

Номер в отеле был разгромлен

Есть и другие воспоминания, которые очень хорошо передают атмосферу нашего общения. Например, во время съемок программы "Шанс" в Египте мы после рабочего дня собрались всей компанией. Там были участники проекта, представители съемочной группы и Виталий Козловский. Отдыхали, шутили, пели украинские песни хором. Это были не просто посиделки, а настоящая творческая атмосфера, в которой все чувствовали себя свободно. Андрей всегда был душой компании… На следующее утро мы узнали, что один из гостиничных номеров был буквально разнесен: оторванные светильники, поврежденные вещи. Кто именно это сделал, я не знаю, ведь я ушла в свой номер раньше других. Но этот эпизод до сих пор вызывает улыбку, когда я вспоминаю те времена.

Наталья поделилась воспоминаниями о Кузьме Скрябине Фото: valevska_official

Есть ли у вас профессиональная обида на кого-то из известных коллег, которую вы до сих пор не смогли забыть? Возможно, была ситуация, когда человек, которого вы считали другом, поступил совсем иначе?

– Был случай, когда я пригласила одного известного народного артиста на свой юбилейный сольный концерт в качестве почетного гостя. Тогда весь Киев был обклеен моими афишами, все знали о предстоящем концерте. И вдруг этот артист случайно прислал мне сообщение, которое предназначалось его директору. В нём говорилось примерно следующее: "Меня пригласила Валевская. Конечно, у неё такая мощная реклама, что нет слов. Я сказал, что у меня свадьба и я работаю". То есть мне он отказал, сославшись на занятость, а в сообщении для директора написал совсем другое.

Я ответила: "Ой, наверное, это сообщение было не мне"

Я ответила: "Ой, наверное, это сообщение было не мне". Он, очевидно, был шокирован ситуацией, но сразу ничего не ответил и не стал оправдываться. Позже он пришёл на мой юбилейный концерт, извинился прямо на сцене и подарил огромный букет белых роз. С тех пор мы очень хорошо дружим.

Вы рассказывали о напряжённых отношениях с Натальей Могилевской. Что именно произошло между вами и удалось ли вам наладить отношения?

– У нас не было настолько испорченных отношений, чтобы их нужно было налаживать. Просто Наталья Могилевская, которую я знала во времена проекта "Шанс" в 2004-2005 годах, и Наталья сегодня – это, на мой взгляд, два совершенно разных человека. Со временем она начала ездить в ашрамы, заниматься йогой, различными практиками, работать над своим внутренним миром. И мне кажется, что сейчас Наталья полна любви. Она очень изменилась.

Могилевская стала ездить в ашрамы

Конечно, мне было неприятно, когда человек, который меня знал, мог не поздороваться. Я считаю, что к коллегам нужно относиться с уважением. Быть артистом – это невероятный труд, зачастую изнурительный, и каждый заслуживает человеческого отношения. Впрочем, со временем я научилась философски воспринимать такие вещи. Человек не поздоровался – ну и ладно. Я не хочу тратить свою жизнь на размышления о том, кто мне сказал "привет", а кто – нет.

Когда мы встретились на проекте "Поют все", всё было совсем по-другому: Наталья тепло меня встретила, мы фотографировались, обнимались. Мне было приятно увидеть такое отношение. Она – легендарная певица, яркая личность. Я уважаю её творчество и искренне радуюсь, когда между нами царит тепло, а если его нет, то я тоже не делаю из этого трагедии.

Евровидение только за деньги

Вы дважды доходили до финала национального отбора на Евровидение, но так и не представили Украину на конкурсе. Почему, по вашему мнению, тогда не сложилось?

– Я не хочу тратить драгоценное время своей жизни на национальный отбор. На это есть много причин. Скажем так, я там, где свет, справедливость и свобода. Не люблю, когда меня загоняют в рамки, когда есть подводные камни, скандалы и негатив. Не хочу тратить на это свою жизнь. Лучше буду творить.

"Разве что произойдет чудо: придут, положат деньги…"

Хотя мои поклонники очень меня поддерживают. Особенно это касалось песни "Украина", которую мы выпустили на украинском и английском языках. Они отмечали "Суспільне", писали, что хотят видеть меня на Евровидении и считают достойной представительницей Украины. Очень приятно, что люди видят во мне такой талант, харизму и опыт. Но я хочу быть независимой от конкурсов, оценок и баллов. Все это требует огромного количества энергии и времени, а у меня очень много творческих планов. В этом году я точно не хочу никаких национальных отборов. Разве что произойдет чудо: придут, положат деньги и скажут: "Наталья, мы всё подготовили, вам осталось только записать песню и представить страну". Тогда, возможно, я соглашусь. Ведь львиная доля расходов на участие в Евровидении обычно ложится на исполнителя. Это огромные инвестиции, которые потом приходится окупать годами, а я больше не хочу вкладывать средства в проект, который может стать финансовым бременем.

Валевская больше не будет участвовать в национальном отборе на Евровидение Фото: valevska_official

Отказывались ли вы от крупного гонорара из-за своих убеждений?

– Да, у меня был такой случай примерно два года назад. Я ездила на украинские фестивали в Вашингтон и Филадельфию, и мне предложили остаться в Америке ещё на неделю, чтобы выступить на днях рождения. Но я отказалась от коммерческого выступления, потому что очень хотела вернуться в Украину.

С 2000 года я периодически езжу за границу и заметила: когда проходит вторая неделя, мне становится всё труднее. Начинает одолевать тоска по дому. Мне сложно долго находиться в другой стране – я очень привязана к своей Родине, и разлука с ней даётся мне нелегко.

"Подарки впоследствии похитили в аэропорту: чемодан вскрыли и забрали все ценные вещи"

Какой самый дорогой подарок вы получали?

– Самые дорогие подарки я получила на свой 30-летний юбилей. Для меня устроили настоящий праздник с выступлениями других артистов. Гости дарили золотые украшения, очень дорогую океаническую чёрную жемчужину, кольцо с бриллиантом, украшения с аметистами. Кстати, эти подарки впоследствии украли в аэропорту: чемодан вскрыли и забрали все ценные вещи. Тогда я поняла, насколько временной может быть материальная ценность. Мне было жаль не столько самих украшений, сколько того, что исчезли вещи, в которые люди вкладывали свою любовь, привязанность и чувства.

Но самые ценные для меня вещи – далеко не всегда материальные. Мы с командой регулярно организуем концерты, на которые приглашаем наших военных. В одном из регионов, где мы выступаем почти каждый месяц, проходят реабилитацию защитники. Один из них, Сергей, приходил практически на каждый концерт и каждый раз приносил мне цветы, часто сине-желтые. Однажды он подарил мне деревянную карту Украины с обозначенными населенными пунктами. Этот подарок до сих пор стоит у меня дома, и он чрезвычайно дорог моему сердцу.

Слова военного: "Это потрясло и меня, и зрителей"

Один случай я запомнила на всю жизнь. Во время концерта у меня есть номер, когда зрители выходят танцевать вместе со мной. Однажды на сцену вышел военный, которому было трудно передвигаться из-за проблем с ногами. Он пользовался костылями, но во время танца отложил их в сторону и так увлечённо танцевал, что я была потрясена. Когда песня закончилась, он вернулся в зал уже без костылей. Это поразило и меня, и зрителей. Конечно, я не могу утверждать, что именно танец стал причиной такого результата, но эмоции и сила воли этого человека поразили всех присутствующих. Это был момент, который показал, насколько важными могут быть поддержка, творчество и человеческое взаимодействие во время реабилитации.

Вернёмся к материальной стороне вопроса. Продюсер Игорь Кондратюк помог вам приобрести квартиру. Осталась ли эта квартира в вашей собственности после развода с бывшим мужем?

– Да, квартира осталась в моей собственности. Я очень благодарна Игорю Васильевичу за возможность обзавестись собственными квадратными метрами и жить в том доме, в котором живу сегодня. Спасибо, что в моей жизни есть добрые ангелы.

Наталья Валевская с бывшим мужем Фото: valevska_official

Есть ли вещи, которые вы больше никогда не простите партнеру, хотя раньше могли бы закрыть на них глаза? Какие личные границы вы научились защищать только с возрастом?

– Для меня простить – значит отпустить обиду и не питать злобы к человеку за его поступок. Но простить не означает обязательно снова впустить этого человека в свою жизнь. Если ситуация не зашла слишком далеко, я могу дать второй шанс. Раньше я была более категорична, а теперь понимаю, что существует человеческий фактор и никто не застрахован от ошибок. Даже самые близкие люди могут предать доверие. Такова жизнь.

Я сразу говорю: "Стоп, со мной так нельзя"

Если человек предаёт меня, я могу просто убрать его из своей жизни. Не брать трубку, не выяснять отношения и не тратить энергию на объяснения, почему он так поступил. Я принимаю ситуацию как факт и иду дальше. Конечно, могу поплакать, пережить боль, дать себе время на эмоции, но потом переворачиваю страницу. Поняла, что не хочу нести в себе этот груз. Если один человек уходит, освобождается место для другого. На планете миллиарды людей, и среди них точно есть те, кто разделяет твои ценности и не предаст доверие.

Личные границы приходится защищать каждый день. Если человек переходит границу, я сразу говорю: "Стоп, со мной так нельзя. Если мы продолжаем общение, то только в таком формате. Если тебе это не подходит – не общаемся". Я не люблю играть в игры и откладывать такие разговоры из-за того, что кто-то имеет определенный статус или занимает важное место в моей жизни.

Гинеколог прислала видео о том, как справиться с утратой

Вы откровенно рассказывали о потере нерождённых детей. Что помогло вам пережить это?

– Это очень болезненная для меня тема. Пережить это мне помогли время, психологические практики и поддержка близких. Моя гинеколог прислала видео о том, как пережить утрату. Я узнала много нового, а главное – нашла практические инструменты, которые помогли справиться с болью. Я также слушала специалистов, гинекологов и психологов, которые объясняли, как переживать такие события. Одним из самых эффективных инструментов для меня стало создание места памяти.

Когда человек умирает, у нас есть могила или другое место, куда можно прийти, поплакать, попрощаться, а когда теряешь нерожденного ребенка, такого места нет. Однако потребность пережить утрату остается. Я выбрала для себя такое место и позволила себе выплеснуть там все эмоции. Мне хватило одного раза, чтобы почувствовать некоторое облегчение, словно груз, который я носила внутри, наконец вышел наружу. Кому-то, возможно, нужно больше времени, и это нормально.

Мне также помогли медитация и духовные практики. Вместе с мамой мы выполнили практику, связанную с принятием душ, которые, согласно моим духовным убеждениям, должны были стать частью нашего рода. Не знаю, насколько каждому близки такие вещи, но для меня в этом был смысл. Я дала себе время на скорбь и не заставляла себя возвращаться к работе раньше, чем была к этому готова. Примерно через месяц почувствовала, что могу постепенно двигаться дальше. Это был мой личный срок, и я понимаю, что для каждой женщины он может быть другим.

"Состоялся внутренний диалог с Всевышним"

Не думаю, что боль нужно заглушать. Её нужно пережить, но в то же время важно не позволять страданию полностью поглотить себя. Я осознавала, что длительное погружение в очень глубокие переживания может негативно сказаться на здоровье. Мне помогали поддержка женщин, близких и партнера, а также вера в Бога. Со временем я смирилась с тем, что подобное может повториться, и в моей жизни состоялся внутренний диалог с Всевышним: если такова Его воля, я стараюсь её принять.

Об этом опыте я заговорила публично только спустя некоторое время, когда самая острая боль осталась позади. Мне было важно сначала самой всё это пережить и обрести внутреннюю опору.

"Усыновление – да, мы обсуждали этот вариант"

Рассматриваете ли вы для себя вариант суррогатного материнства или усыновления? Возможно, вы обсуждали эти варианты с Андреем, вашим нынешним партнером?

– Суррогатное материнство я для себя не рассматриваю, а вот усыновление – да, мы обсуждали этот вариант. Наши взгляды на родительство совпадают.

За кулисами

Какую правду о себе вам было труднее всего принять? Можете ли вы вспомнить момент, когда вы наконец перестали обманывать себя?

– Я бы сказала, что речь шла не столько о самообмане, сколько о вещах, которых я раньше просто не осознавала. Я прошла много курсов в Ассоциации глубинной психологии – всего шесть курсов продолжительностью по восемь месяцев каждый. Они были разными, но каждый помогал глубже познать себя, понять собственные поведенческие модели и родовые сценарии.

Одним из самых сложных открытий для меня стало осознание сценария самоуничтожения в нашем роду. Это когда человек так много работает, настолько изнуряет себя, что буквально доводит себя до предела. И я поняла, что этот сценарий нужно остановить.

Наталья осознала, что в ее роду существует сценарий уничтожения Фото: valevska_official

Еще одним открытием стало то, что в моей семье страдания и драматические переживания в определенной степени воспринимались как норма. Я также осознала, что раньше была инфантильной в некоторых вопросах и не понимала, насколько сама ответственна за реальность, которую создаю своими решениями. Это не означает, что человек ответственен за всё, что с ним происходит. Но он может учиться осознавать собственные реакции, менять поведение и не повторять сценарии, которые ему вредят.

Эти мысли пришли мне в голову несколько лет назад. С тех пор я стараюсь не просто работать до изнеможения, но и заботиться о себе, о своём внутреннем состоянии и качестве жизни.

Расскажите историю о Наталье Валевской, о которой до сих пор не знает широкая публика

– Я довольно неоднозначный человек. Меня сложно описать одним словом, потому что во мне сочетаются очень разные черты. Кто-то видит во мне интеллигентную, дипломатичную женщину, которая соблюдает этику и знает, как вести себя в разных ситуациях. В то же время я могу быть совсем другой – резкой, эмоциональной, с уличными манерами и не слишком литературной лексикой. Я могу быть очень милосердной, сочувствующей, готовой помочь человеку. Могу быть и жесткой, особенно если вижу несправедливость или некомпетентность.

Много лет я боролась с так называемым "синдромом спасителя". Старалась помочь всем вокруг, часто забывая о собственной жизни и своих проблемах. Люди пользовались этой моей чертой, а некоторые даже наживались на моей готовности помогать.

"В такие моменты я превращаюсь в настоящую тигрицу"

Так же я долго работала над своим перфекционизмом. Раньше меня могли сильно задеть чужие комментарии, обидные слова или советы, о которых я не просила. Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к мнению других людей. Если кто-то пишет обо мне обидные вещи в комментариях, я могу просто не обратить внимания и продолжить работать. У меня есть собственное видение, принципы и понимание жизни, и я не собираюсь постоянно подстраиваться под чужие ожидания.

В то же время у меня очень сильный характер. Если кто-то оскорбляет моих близких, поступает несправедливо или проявляет равнодушие к своей работе, я могу очень разозлиться. В такие моменты я превращаюсь в настоящую тигрицу. Возможно, публика никогда не видела меня такой, но люди, которые работают рядом со мной, знают, что лучше не доводить меня до такого состояния.

Я учусь принимать все свои стороны и понимать, что быть сильной не значит постоянно спасать всех вокруг. Иногда самая большая сила – это вовремя позаботиться о себе.

О чём вы давно хотели рассказать публично, но журналисты никогда не спрашивают?

– Если честно, в последнее время я стараюсь использовать каждое интервью не просто для того, чтобы рассказывать о себе, но и для того, чтобы приносить людям пользу. Мне хочется говорить о жизненных ситуациях, которые я пережила, о своих открытиях и опыте, который может кому-то помочь. Есть вещи, о которых я пока не готова говорить публично. Некоторое я описала в своей книге. Надеюсь, что в следующем году дополню её и смогу рассказать больше.

"Есть вещи, о которых я пока не готова говорить публично"

Могу сказать о себе одно: я железная женщина, у которой есть сердце и живая душа. Мне самой иногда удивительно, как могут сочетаться эти две стороны: сильная, закаленная женщина, способная выдержать очень многое, и в то же время чрезвычайно чувствительный, ранимый человек, глубоко переживающий чужую боль. Я могу казаться очень сильной снаружи, но это не значит, что внутри мне не бывает больно. И, пожалуй, именно это сочетание лучше всего описывает меня настоящую.

О каком решении, принятом в прошлом, вы сегодня больше всего сожалеете?

– У меня уже нет такого решения, о котором я бы постоянно сожалела. Что сделано, то сделано. Я извлекла уроки и не хочу жить прошлым. У меня есть жизненный принцип: не смотреть постоянно в зеркало заднего вида. Прошлое нужно для того, чтобы сделать выводы, но не для того, чтобы каждый день возвращаться к нему и мучить себя мыслями о том, что могло бы быть иначе.

"Я постоянно спрашиваю себя: как я могу умножать любовь"

Для меня важно понимать, каким человеком я хочу быть сегодня. Прежде всего – человеком, который умеет заботиться о себе, поддерживать собственные силы и в то же время быть полезным другим. Не токсичным, не разрушительным, а конструктивным.

Я постоянно спрашиваю себя: как я могу умножать любовь, как могу её дарить и принимать? Именно на этом стараюсь сосредоточиться. Хочу осознавать каждый миг, находить радость даже в нынешних обстоятельствах, помогать настолько, насколько могу, поддерживать наших защитников, свою семью, близких и людей, которых вдохновляет моя музыка или мой жизненный опыт.

Никто не знает, сколько времени нам отпущено на этой земле. Поэтому я хочу прожить его с любовью, благодарностью и пониманием того, что действительно имеет значение. За всё слава Богу!

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В июне 2022 года Наталья Валевская объявила о разводе со своим мужем Владимиром Пригладом после 19 лет брака.

Также мы писали, что ANKA представила на национальном отборе песню под названием "Палала". Услышав композицию, Валевская обвинила артистку в плагиате. Певица заявила, что песня девушки по текстовой комбинации очень похожа на её песню.

Кроме того, артистка впервые рассказала о перенесенной операции. Из-за этого ей пришлось срочно отменить концерты.