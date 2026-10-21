Дуэйн "Скала" Джонсон похудел на 14 кг и стал похож на 70-летнего дедушку (фото)

Голливудский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом "Скала", удивил неожиданным перевоплощением. Кинозвезда похудел на 14 килограммов и появился в образе 70-летнего дедушки.

Папарацци запечатлели актёра в Бруклине на съёмках фильма "Музыка ящериц". Соответствующие фото с образом Скели быстро распространились в сети.

Как выглядит "Скала" после похудения

Так, 54-летний актёр появился на публике в пальто и бежевой панаме. Как оказалось, ради новой роли в фильме Дуэйн похудел почти на 14 килограммов.

Кроме того, визажист Казу Хиро наложил грим на актёра так, что его едва ли можно узнать. Теперь он выглядит как 70-летний дедушка.

"Я невероятно счастлив, что снова могу измениться. Это значит, что придётся есть меньше курицы!" — пошутил "Скала".

"Скала" в образе дедушки Фото: Коллаж: Фокус

Похудение Джонсона

Интересно, что в прошлом году "Скала" продемонстрировал впечатляющие результаты похудения. Тогда он появился на мероприятии в черных брюках и голубой рубашке с тропическим принтом.

Видео дня

Джонсон сбросил 27 килограммов, и всё это ради съёмок в фильме "Несокрушимый", в котором он сыграл роль Марка Керра — профессионального бойца смешанных боевых искусств.

"Скала" для похудения Фото: Instagram "Скала" похудел на 27 килограммов Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дуэйн Джонсон показал, что дочери придумали с его лысиной. Голливудская звезда ни в чём не может отказать своим детям.

"Скала" получил травму на съемках своего будущего фильма. Обращаясь к поклонникам за советом по поводу эффективных противовоспалительных средств, он поделился своим вариантом лечения.

Кроме того, Дуэйн Джонсон записал видеообращение для украинских военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.