Дуэйн "Скала" Джонсон похудел на 14 кг и стал похож на 70-летнего дедушку (фото)
Голливудский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом "Скала", удивил неожиданным перевоплощением. Кинозвезда похудел на 14 килограммов и появился в образе 70-летнего дедушки.
Папарацци запечатлели актёра в Бруклине на съёмках фильма "Музыка ящериц". Соответствующие фото с образом Скели быстро распространились в сети.
Как выглядит "Скала" после похудения
Так, 54-летний актёр появился на публике в пальто и бежевой панаме. Как оказалось, ради новой роли в фильме Дуэйн похудел почти на 14 килограммов.
Кроме того, визажист Казу Хиро наложил грим на актёра так, что его едва ли можно узнать. Теперь он выглядит как 70-летний дедушка.
"Я невероятно счастлив, что снова могу измениться. Это значит, что придётся есть меньше курицы!" — пошутил "Скала".
Похудение Джонсона
Интересно, что в прошлом году "Скала" продемонстрировал впечатляющие результаты похудения. Тогда он появился на мероприятии в черных брюках и голубой рубашке с тропическим принтом.
Джонсон сбросил 27 килограммов, и всё это ради съёмок в фильме "Несокрушимый", в котором он сыграл роль Марка Керра — профессионального бойца смешанных боевых искусств.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дуэйн Джонсон показал, что дочери придумали с его лысиной. Голливудская звезда ни в чём не может отказать своим детям.
- "Скала" получил травму на съемках своего будущего фильма. Обращаясь к поклонникам за советом по поводу эффективных противовоспалительных средств, он поделился своим вариантом лечения.
Кроме того, Дуэйн Джонсон записал видеообращение для украинских военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.