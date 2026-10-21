Двейн "Скеля" Джонсон схуд на 14 кг і став схожий на 70-річного дідуся (фото)

Голлівудський актор Двейн Джонсон, відомий за псевдонімом "Скеля", здивував несподіваним перевтіленням. Кінозірка схуд на 14 кілограмів і показався в образі 70-річного дідуся.

Папараці піймали актора у Брукліні на зйомках фільму "Музика ящірок". Відповідні фото з образом Скелі швидко поширились у мережі.

Як виглядає "Скеля" після схуднення

Так, 54-річний актор засвітився на публіці у пальті та бежевій панамі. Як виявилось, заради нової ролі у фільмі Двейн схуд майже на 14 кілограмів.

Крім цього, візажист Казу Хіро загримував актора так, що його ледве можна впізнати. Тепер він виглядає як 70-річний дідусь.

"Я неймовірно щасливий знову змінитися. Це означає, що доведеться їсти менше курки!" – пожартував "Скеля".

"Скеля" в образі дідуся Фото: Колаж: Фокус

Схуднення Джонсона

Цікаво, що минулого року "Скеля" показав результати вражаючого схуднення. Тоді він з'явився на заході у чорних брюках та блакитній сорочці з тропічним принтом.

Видео дня

Джонсон скинув 27 кілограмів, і це все заради зйомок у фільмі "Незламний", в якому він виконав роль Марка Керра — професійного борця зі змішаних бойових мистецтв.

"Скеля" до схуднення Фото: Instagram "Скеля" схуд на 27 кілограмів Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Двейн Джонсон показав, що доньки зробили з його лисиною. Голлівудська зірка ні в чому не може відмовити своїм дітям.

"Скеля" отримав травму на зйомках свого майбутнього фільму. Звертаючись до шанувальників за порадою щодо ефективних протизапальних засобів, він поділився своїм варіантом лікування.

Крім того, Двейн Джонсон записав відеозвернення для українських військових 425-го окремого штурмового полку ЗСУ.