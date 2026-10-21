"Это только начало": Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе. Причиной стало тяжелое психологическое состояние спортсменки. На эту новость успел отреагировать певец Владимир Дантес.
В Threads Свитолина опубликовала пост, в котором отметила, что теперь ей "этот мир понятен". Дантес решил с юмором ответить теннисистке и поддержать её.
Дантес иронично прокомментировал развод Свитолиной
После того как Элина объяснила причины развода, она опубликовала короткое обращение к поклонникам:
"Мне этот мир совершенно понятен…" — написала спортсменка.
Тем временем Дантес, который также пережил развод с Надеждой Дорофеевой, иронично поддержал Свитолину и заявил: "Поверь мне, это только начало".
Пользователи сети остроумно ответили, что артист знает, о чём говорит, ведь у него тоже был опыт разрыва отношений.
- "Ох, этот Дантес";
- "Человечек знает, о чём говорит";
- "Уже туда глаз бросил?".
Развод Свитолиной — что известно
19 октября Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе после пяти лет брака.
Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.
Интересно, что в феврале 2021 года Свитолина шокировала заявлением о разрыве отношений с Монфисом. Тогда пара сообщила, что решила сделать перерыв и что это решение было невероятно сложным, поскольку они по-прежнему любят друг друга.
Впоследствии Элина и Гаэль всё-таки сблизились, и мужчина сделал предложение любимой. Уже в июле 2021 года пара сыграла свадьбу. В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Элина Свитолина разводится со своим мужем Гаэлем Монфисом. Решение разорвать отношения приняла сама знаменитость.
- Звездная чета познакомилась ещё в 2018 году. А в 2021-м пара поженилась.
Кроме того, Элина Свитолина поставила точку над "i" после новостей о разводе с Гаэлем Монфисом.