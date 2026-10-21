"Это только начало": Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе. Причиной стало тяжелое психологическое состояние спортсменки. На эту новость успел отреагировать певец Владимир Дантес.

В Threads Свитолина опубликовала пост, в котором отметила, что теперь ей "этот мир понятен". Дантес решил с юмором ответить теннисистке и поддержать её.

Дантес иронично прокомментировал развод Свитолиной

После того как Элина объяснила причины развода, она опубликовала короткое обращение к поклонникам:

"Мне этот мир совершенно понятен…" — написала спортсменка.

Тем временем Дантес, который также пережил развод с Надеждой Дорофеевой, иронично поддержал Свитолину и заявил: "Поверь мне, это только начало".

Дантес ответил Свитолиной Фото: Threads

Пользователи сети остроумно ответили, что артист знает, о чём говорит, ведь у него тоже был опыт разрыва отношений.

"Ох, этот Дантес";

"Человечек знает, о чём говорит";

"Уже туда глаз бросил?".

Видео дня

Развод Свитолиной — что известно

19 октября Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе после пяти лет брака.

Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

Интересно, что в феврале 2021 года Свитолина шокировала заявлением о разрыве отношений с Монфисом. Тогда пара сообщила, что решила сделать перерыв и что это решение было невероятно сложным, поскольку они по-прежнему любят друг друга.

Впоследствии Элина и Гаэль всё-таки сблизились, и мужчина сделал предложение любимой. Уже в июле 2021 года пара сыграла свадьбу. В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю.

Свитолина и Монфис Фото: instagram.com/elisvitolina Свитолина с дочерью Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Элина Свитолина разводится со своим мужем Гаэлем Монфисом. Решение разорвать отношения приняла сама знаменитость.

Звездная чета познакомилась ещё в 2018 году. А в 2021-м пара поженилась.

Кроме того, Элина Свитолина поставила точку над "i" после новостей о разводе с Гаэлем Монфисом.