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"Это только начало": Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной

Дантес о разводе Свитолиной
Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной | Фото: Коллаж: Фокус

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе. Причиной стало тяжелое психологическое состояние спортсменки. На эту новость успел отреагировать певец Владимир Дантес.

В Threads Свитолина опубликовала пост, в котором отметила, что теперь ей "этот мир понятен". Дантес решил с юмором ответить теннисистке и поддержать её.

Дантес иронично прокомментировал развод Свитолиной

После того как Элина объяснила причины развода, она опубликовала короткое обращение к поклонникам:

"Мне этот мир совершенно понятен…" — написала спортсменка.

Тем временем Дантес, который также пережил развод с Надеждой Дорофеевой, иронично поддержал Свитолину и заявил: "Поверь мне, это только начало".

Дантес о разводе Свитолиной
Дантес ответил Свитолиной
Фото: Threads

Пользователи сети остроумно ответили, что артист знает, о чём говорит, ведь у него тоже был опыт разрыва отношений.

  • "Ох, этот Дантес";
  • "Человечек знает, о чём говорит";
  • "Уже туда глаз бросил?".
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Развод Свитолиной — что известно

19 октября Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе после пяти лет брака.

Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

Интересно, что в феврале 2021 года Свитолина шокировала заявлением о разрыве отношений с Монфисом. Тогда пара сообщила, что решила сделать перерыв и что это решение было невероятно сложным, поскольку они по-прежнему любят друг друга.

Впоследствии Элина и Гаэль всё-таки сблизились, и мужчина сделал предложение любимой. Уже в июле 2021 года пара сыграла свадьбу. В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю.

Свитолина рассталась с Монфисом
Свитолина и Монфис
Фото: instagram.com/elisvitolina
Свитолина рассталась с Монфисом
Свитолина с дочерью
Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Элина Свитолина поставила точку над "i" после новостей о разводе с Гаэлем Монфисом.