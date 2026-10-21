"Це тільки початок": Дантес іронічно відреагував на розлучення Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс оголосили про розлучення. Причиною став важкий психологічний стан спортсменки. На таку новину встиг відреагувати співак Володимир Дантес.

У Threads Світоліна опублікувала допис, в якому зазначила, що їй тепер "цей світ зрозумілий". Дантес вирішив з гумором відповісти тенісистці та підтримати її.

Дантес іронічно прокоментував розлучення Світоліної

Після пояснення причин розлучення Еліна оприлюднила коротке послання для шанувальників:

"Мені цей світ абсолютно зрозумілий…" — написала спортсменка.

Тим часом Дантес, який також пережив розлучення з Надею Дорофєєвою, іронічно підтримав Світоліну та заявив: "Повір мені, це тільки початок".

Дантес відповів Світоліній Фото: Threads

Користувачі мережі дотепно відповіли, що артист знає, про що каже, адже в нього теж був досвід розриву стосунків.

"Ох, і Дантес";

"Людинка знає, про що каже";

"Вже туда око кинув?".

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Розлучення Світоліної — що відомо

19 жовтня Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс оголосили про розлучення після пʼяти років шлюбу.

Причиною розлучення став важкий психологічний стан Еліни через війну в Україні. За її словами, вона поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.

Цікаво, що у лютому 2021 року Світоліна шокувала заявою про розрив стосунків з Монфісом. Тоді пара повідомила, що вирішила зробити паузу і це рішення було неймовірно складним, тому що вони все рівно кохають одне одного.

Згодом Еліна та Гаель все ж таки зійшлися і чоловік освідчився коханій. Вже у липні 2021-го пара зіграла весілля. У жовтні 2022-го тенісистка народила довгоочікувану дочку Скаї.

Світоліна та Монфіс Фото: instagram.com/elisvitolina Світоліна з донькою Фото: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Еліна Світоліна розлучається зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Рішення розірвати стосунки ухвалила сама знаменитість.

Зіркове подружжя познайомилося ще у 2018 році. А у 2021-му пара одружилася.

Крім того, Еліна Світоліна розставила крапки над "і" після новин про розлучення з Гаелем Монфісом.