Украинец сделал предложение девушке, имитировав свою "бусификацию" (видео)
Мужчина в Запорожье решил "оригинально" сделать предложение своей девушке и инсценировал задержание якобы военными ТЦК.
Видео активно распространяется в сети. Украинца якобы силой затолкали в микроавтобус, а уже через мгновение его возлюбленную ждали цветы и обручальное кольцо.
Мужчина и "ТЦК" организовали предложение
От стресса девушка расплакалась, но ответила: "Да".
"Мужчина сделал предложение девушке, инсценировав свою "задержание" в Запорожье. "ТЦК" затолкали его в микроавтобус, после чего невесту ждали цветы и кольцо. Девушка от шока расплакалась, но ответила "да". Как вам такой креатив?" — говорится в описании видео на странице местного новостного ресурса в Instagram (zptown).
Украинцы подвергли критике
В комментариях прозвучало много критики со стороны пользователей сети, которые считают такие "креативные идеи" вообще неуместными:
- "Это какое-то полное дно. Пусть ещё имитирует прилет, а потом выйдет из пепла, как будто воскрес".
- "Идиотизм".
- "Любой стресс — это стресс. Включайте мозги, мужчины. Теперь ясно, какая жизнь её ждёт — эмоциональные качели. Потому что нормальный, эмпатичный мужчина такого не сделает".
- "Больные, что тут сказать".
- "Я бы за такое явно сразу "да" не сказала. С таким не шутят".
- "Представляю, как ей будет весело в семье с ним".
- "Боже, какой кринж".
- "Как он не получил от девушки этим букетом. Не нужно соглашаться на такое предложение. Игра на чувствах — это не нормально. Каких "сюрпризов" ждать в дальнейшем?"
- "Придумать что-то поглупее будет действительно сложно".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Анастасия Арбузова побывала на могиле Степана Гиги и опубликовала видео, снятое на кладбище. Это вызвало скандал в сети.
- Оля Полякова представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.
Блогер Паша Бумчик высказался о гибели на войне своего давнего друга и коллеги Кирилла "Акуратного" Солошенко и подвергся критике со стороны украинцев.