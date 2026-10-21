Украинец сделал предложение девушке, имитировав свою "бусификацию" (видео)

Мужчина в Запорожье решил "оригинально" сделать предложение своей девушке и инсценировал задержание якобы военными ТЦК.

Видео активно распространяется в сети. Украинца якобы силой затолкали в микроавтобус, а уже через мгновение его возлюбленную ждали цветы и обручальное кольцо.

Мужчина и "ТЦК" организовали предложение

От стресса девушка расплакалась, но ответила: "Да".

"Мужчина сделал предложение девушке, инсценировав свою "задержание" в Запорожье. "ТЦК" затолкали его в микроавтобус, после чего невесту ждали цветы и кольцо. Девушка от шока расплакалась, но ответила "да". Как вам такой креатив?" — говорится в описании видео на странице местного новостного ресурса в Instagram (zptown).

Мужчина и "ТЦК" организовали предложение

Украинцы подвергли критике

В комментариях прозвучало много критики со стороны пользователей сети, которые считают такие "креативные идеи" вообще неуместными:

Видео дня

"Это какое-то полное дно. Пусть ещё имитирует прилет, а потом выйдет из пепла, как будто воскрес".

"Идиотизм".

"Любой стресс — это стресс. Включайте мозги, мужчины. Теперь ясно, какая жизнь её ждёт — эмоциональные качели. Потому что нормальный, эмпатичный мужчина такого не сделает".

"Больные, что тут сказать".

"Я бы за такое явно сразу "да" не сказала. С таким не шутят".

"Представляю, как ей будет весело в семье с ним".

"Боже, какой кринж".

"Как он не получил от девушки этим букетом. Не нужно соглашаться на такое предложение. Игра на чувствах — это не нормально. Каких "сюрпризов" ждать в дальнейшем?"

"Придумать что-то поглупее будет действительно сложно".

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