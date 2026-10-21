Паша Бумчик оскандалился словами о погибшем Кирилле "Аккуратном" (фото)

Блогер Паша Бумчик высказался о гибели на войне своего давнего друга и коллеги Кирилла "Акуратного" Солошенко.

В Threads Бумчик опубликовал видео после трагических новостей, но подвергся критике со стороны украинцев из-за некоторых слов и музыки на фоне.

Бумчик — о гибели Кирилла Солошенко

"Меня часто спрашивали в эфирах, где Кирюша Акуратный. Сегодня Кирюша Акуратный погиб. Такие новости. У меня сейчас осенняя апатия. Я спал до 5 вечера, просыпаюсь, смотрю на все уведомления. Кирюша Акуратный — это тот человек, с которым я начинал снимать видео "Блогстарс", с нашей очень близкой компанией, мы все вместе жили в 2014 году, дружили, снимали видео", — говорит Бумчик.

Блогер добавил, что ему "очень жаль" давнего друга, но после этого произнес фразу, из-за которой оказался под шквалом критики со стороны украинцев.

Видео дня

"Он был очень позитивным человеком. Я не знаю, почему он пошел на войну. Но вот такой итог", — отметил Паша.

Паша Бумчик высказался о гибели Кирилла Солошенко Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы быстро и резко отреагировали на слова Бумчика:

"Я не знаю, почему он пошел воевать". Потому что кто-то защищает свою страну, своих людей, а кто-то — как ты, Паша".

"Б*я. Музыка, которую ты подставил. И то, как ты это подаёшь. Ты просто кон*еная мразота".

"А я знаю, почему он пошел, потому что он мужчина, а ты обо**анная девочка, которая убегала от обязанностей и ответственности!"

"Еще в детстве я на Пашу не смотрел. Твоя задержка речи уже тогда была явным проявлением задержки в развитии. Желаю тебе как можно скорее оказаться в "Миротворце""

"Шапик, ты, Мартыненко — е*ланы, а он Герой. В этом вся разница между вами".

"Здесь наглядно видно, как ведут себя люди, у которых отсутствует эмпатия".

"Шляпа ватная, су*а, у тебя корёш погиб, а ты ни слова не можешь сказать о войне, действительно: почему же он пошел воевать? Может, потому что е*аные рашики никак не успокоятся".

Фото: Threads

Кирилл Солошенко родился 5 августа 1991 года. Он погиб 15 октября 2026 года. По данным СМИ, боец отдал жизнь, прикрывая сослуживца от удара FPV-дрона.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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