Паша Бумчик оскандалився словами про загиблого Кирила "Акуратного" (фото)

Блогер Паша Бумчик висловився про загибель на війні свого давнього друга та колеги Кирила "Акуратного" Солошенка.

У Threads Бумчик виклав відео після трагічних новин, але нарвався на критику українців через певні слова та музику на фоні.

Бумчик — про загибель Кирила Солошенка

"Мене часто запитували в ефірах, де Кірюша Акуратний. Сьогодні Кірюша Акуратний загинув. Такі новини. У мене зараз осіння апатія. Я спав до 5-ї вечора, прокидаюся, дивлюся на всі сповіщення. Кірюша Акуратний — це та людина, з якою я починав знімати відео "Блогстарс", з нашою дуже близькою компанією, ми всі разом жили в 14-му році, дружили, знімали відео", — каже Бумчик.

Блогер додав, що йому "дуже шкода" давнього друга, але після цього сказав фразу, через яку опинився під шквалом критики українців.

Видео дня

"Він був дуже позитивною людиною. Я не знаю, чому він пішов воювати. Але такий підсумок", — зазначив Паша.

Паша Бумчик висловився про загибель Кирила Солошенка Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці швидко та різко відреагували на слова Бумчика:

""Я не знаю, почему он пошел воевать". Бо хтось захищає свою країну, своїх людей, а хтось як ти, Паша".

"Б*я. Музика, яку ти підставив. І те, як ти подаєш. Ти просто кон*ена мразота".

"А я знаю, чого він пішов, тому що він чоловік, а ти обі**яна дівчинка, яка втікала від обовʼязків і відповідальності!"

"Ще у дитинстві я Пашу не дивився. Твоя затримка мовлення вже тоді була чітким проявом затримки в розвитку. Бажаю тобі якнайшвидше опинитися в "Миротворці""

"Шапік, ти, Мартиненко — є*лани, а він Герой. Вся різниця між вами".

"Тут наглядно видно, як ведуть себе люди, в яких відсутня емпатія".

"Але шляпа ватна, су*а, в тебе корєш загинув, а ти ні слова не можеш за війну сказати, дійсно: чому ж він пішов воювати? Може тому що є*ані рашики ніяк не угомоняться".

Фото: Threads

Кирило Солошенко народився 5 серпня 1991 року. Він загинув 15 жовтня 2026 року. За інформацією ЗМІ, воїн віддав життя, прикриваючи побратима від удару FPV-дрона.

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