Українець зробив пропозицію після "затримання ТЦК" (відео)
Чоловік у Запоріжжі вирішив "оригінально" освідчитися своїй дівчині та розіграв сцену затримання начебто військовими ТЦК.
Відео активно шириться мережею. Українця нібито силоміць заштовхали в мікроавтобус, а вже за мить на його кохану чекали квіти та обручка.
Чоловік та "ТЦК" організували освідчення
Від стресу дівчина розплакалася, але відповіла "Так".
"Чоловік зробив пропозицію дівчині, зімітувавши свою "бусифікацію" у Запоріжжі. "ТЦК" заштовхали його в мікроавтобус, після чого на наречену чекали квіти та каблучка. Дівчина від шоку розплакалася, але відповіла "так". Як вам такий креатив?" — йдеться в описі відео на сторінці місцевого новинного ресурсу в Instagram (zptown).
Українці розкритикували
У коментарях було багато критики від користувачів мережі, які вважають такі "креативи" взагалі недоречними:
- "Це якесь дно повне. Хай ще зімітує приліт і потім вийде з попелища типу воскреснув".
- "Ідіотизм".
- "Будь-який стрес — це стрес. Вмикайте мізки, чоловіки. Тепер ясно, яке її життя чекає, емоційні гойдалки. Бо нормальний, емпатичний чоловік таке не зробить".
- "Хворі, що сказати".
- "Я б за таке явно одразу "так" не сказала. З таким не жартують".
- "Уявляю, як їй буде весело в сім'ї з ним".
- "Боже, який крінж".
- "Як він не відгріб цим букетом від дівчини. Не треба погоджуватись на таку пропозицію. Гра на почуттях не ок. Яких "сюрпризів" очікувати надалі?"
- "Придумати щось тупіше буде дійсно складно".
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