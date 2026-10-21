Українець зробив пропозицію після "затримання ТЦК" (відео)

Чоловік у Запоріжжі вирішив "оригінально" освідчитися своїй дівчині та розіграв сцену затримання начебто військовими ТЦК.

Відео активно шириться мережею. Українця нібито силоміць заштовхали в мікроавтобус, а вже за мить на його кохану чекали квіти та обручка.

Чоловік та "ТЦК" організували освідчення

Від стресу дівчина розплакалася, але відповіла "Так".

"Чоловік зробив пропозицію дівчині, зімітувавши свою "бусифікацію" у Запоріжжі. "ТЦК" заштовхали його в мікроавтобус, після чого на наречену чекали квіти та каблучка. ​Дівчина від шоку розплакалася, але відповіла "так". ​Як вам такий креатив?" — йдеться в описі відео на сторінці місцевого новинного ресурсу в Instagram (zptown).

Чоловік та "ТЦК" організували освідчення

Українці розкритикували

У коментарях було багато критики від користувачів мережі, які вважають такі "креативи" взагалі недоречними:

Видео дня

"Це якесь дно повне. Хай ще зімітує приліт і потім вийде з попелища типу воскреснув".

"Ідіотизм".

"Будь-який стрес — це стрес. Вмикайте мізки, чоловіки. Тепер ясно, яке її життя чекає, емоційні гойдалки. Бо нормальний, емпатичний чоловік таке не зробить".

"Хворі, що сказати".

"Я б за таке явно одразу "так" не сказала. З таким не жартують".

"Уявляю, як їй буде весело в сім'ї з ним".

"Боже, який крінж".

"Як він не відгріб цим букетом від дівчини. Не треба погоджуватись на таку пропозицію. Гра на почуттях не ок. Яких "сюрпризів" очікувати надалі?"

"Придумати щось тупіше буде дійсно складно".

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