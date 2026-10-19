Новий кліп Олі Полякової здивував фанатів: його назвали "зашкваром"

Українська співачка Оля Полякова презентувала кліп на англомовний трек "My Future Ex". Через провокативні образи у відео артистка нарвалась на критику у мережі.

У новому кліпі Полякова показала декілька образів, які викликали гучне обговорення. Детальніше про це – розповість Фокус.

Кліп Полякової викликав дискусію

Для зйомки кліпу співачка приміряла металеві корсети та блискучі головні убори. Також в одному із образів Полякова постала у білому корсеті, довгій фаті та з букетом квітів.

Образи Полякової у новому кліпі Фото: Instagram Образи Полякової у новому кліпі Фото: Instagram Образи Полякової у новому кліпі Фото: Скрін відео

Користувачі мережі у коментарях під кліпом розпочали бурхливу дискусію. Дехто звинуватив Полякову у плагіаті відомих американських зірок. До того ж, на думку українців, минулі образи співачки були значно кращими.

"Верніть колишні образи, я так скучив за ними";

"Жах… І не самокритично";

"Це жах, з вух кров";

"Сперла кліп Мілен Фармер… Десятирічної давнини…";

"Оля, це дуже погано…";

"Ну не твій це напрямок зовсім: неприкрита алюзія і на Мадонну, і на Кайлі Міноуг, і на Майлі Сайрус, і на Леді Гагу, але в дуже повільній хореографії і примітивному виконанні…";

"Леді Гага на мінімалках".

Видео дня

Реакція мережі на новий кліп Полякової Фото: YouTube Реакція мережі на новий кліп Полякової Фото: YouTube Реакція мережі на новий кліп Полякової Фото: YouTube

Однак знайшлись і ті, хто підтримав творчість Полякової і вважає, що їй потрібно продовжувати рухатись у цьому ж напрямку.

"Сексуально, музично-танцювально та талановито!";

"Олю, як завжди гарна i найкраща жiночка!";

"Олю, це шедевр! Так тримати, ти велика молодець, йди тільки вперед".

Дехто оцінив новий кліп Полякової Фото: YouTube Дехто оцінив новий кліп Полякової Фото: YouTube

Реакція Полякової на хейт

На сторінці у соцмережі співачка "накинулась" на українців, які не оцінили її новий англомовний хіт.

"Британці та європейці всі сприйняли цю пісню на ура. Її взяли англійські радіо, і регіональні, і лондонські. У всіх дуже гарні відгуки. Тільки наші в коментарях щось пишуть, щось їм не так. Десь там плагіат, десь я на когось схожа. От ви там бачили 3-4 виконавця, і ви з ними порівнюєте. Чого за кордоном всі хвалять, сприймають класно, а наші об*ирають одне одного? Ну досить вже", — заявила Полякова.

Полякова відреагувала на хейт Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова похизувалась розкішним годинником з діамантами. Артистка полюбляє носити аксесуар від швейцарського бренду Chopard. Його вартість становить понад два мільйона гривень.

Також українська співачка вперше за довгий час розповіла про стосунки зі своєю молодшою донькою – 15-річною Алісою. Артистка поскаржилась на складний перехідний вік дівчинки.

Крім того, Оля Полякова зі сльозами на очах повідомила про смерть своєї собаки Мімі та звернулася до людей з проханням.