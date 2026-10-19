Новий кліп Олі Полякової здивував фанатів: його назвали "зашкваром"
Українська співачка Оля Полякова презентувала кліп на англомовний трек "My Future Ex". Через провокативні образи у відео артистка нарвалась на критику у мережі.
У новому кліпі Полякова показала декілька образів, які викликали гучне обговорення. Детальніше про це – розповість Фокус.
Кліп Полякової викликав дискусію
Для зйомки кліпу співачка приміряла металеві корсети та блискучі головні убори. Також в одному із образів Полякова постала у білому корсеті, довгій фаті та з букетом квітів.
Користувачі мережі у коментарях під кліпом розпочали бурхливу дискусію. Дехто звинуватив Полякову у плагіаті відомих американських зірок. До того ж, на думку українців, минулі образи співачки були значно кращими.
- "Верніть колишні образи, я так скучив за ними";
- "Жах… І не самокритично";
- "Це жах, з вух кров";
- "Сперла кліп Мілен Фармер… Десятирічної давнини…";
- "Оля, це дуже погано…";
- "Ну не твій це напрямок зовсім: неприкрита алюзія і на Мадонну, і на Кайлі Міноуг, і на Майлі Сайрус, і на Леді Гагу, але в дуже повільній хореографії і примітивному виконанні…";
- "Леді Гага на мінімалках".
Однак знайшлись і ті, хто підтримав творчість Полякової і вважає, що їй потрібно продовжувати рухатись у цьому ж напрямку.
- "Сексуально, музично-танцювально та талановито!";
- "Олю, як завжди гарна i найкраща жiночка!";
- "Олю, це шедевр! Так тримати, ти велика молодець, йди тільки вперед".
Реакція Полякової на хейт
На сторінці у соцмережі співачка "накинулась" на українців, які не оцінили її новий англомовний хіт.
"Британці та європейці всі сприйняли цю пісню на ура. Її взяли англійські радіо, і регіональні, і лондонські. У всіх дуже гарні відгуки. Тільки наші в коментарях щось пишуть, щось їм не так. Десь там плагіат, десь я на когось схожа. От ви там бачили 3-4 виконавця, і ви з ними порівнюєте. Чого за кордоном всі хвалять, сприймають класно, а наші об*ирають одне одного? Ну досить вже", — заявила Полякова.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Оля Полякова похизувалась розкішним годинником з діамантами. Артистка полюбляє носити аксесуар від швейцарського бренду Chopard. Його вартість становить понад два мільйона гривень.
- Також українська співачка вперше за довгий час розповіла про стосунки зі своєю молодшою донькою – 15-річною Алісою. Артистка поскаржилась на складний перехідний вік дівчинки.
Крім того, Оля Полякова зі сльозами на очах повідомила про смерть своєї собаки Мімі та звернулася до людей з проханням.