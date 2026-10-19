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Новий кліп Олі Полякової здивував фанатів: його назвали "зашкваром"

Новий кліп Олі Полякової викликав ажіотаж
Новий кліп Олі Полякової | Фото: Скрін відео

Українська співачка Оля Полякова презентувала кліп на англомовний трек "My Future Ex". Через провокативні образи у відео артистка нарвалась на критику у мережі.

У новому кліпі Полякова показала декілька образів, які викликали гучне обговорення. Детальніше про це – розповість Фокус.

Кліп Полякової викликав дискусію

Для зйомки кліпу співачка приміряла металеві корсети та блискучі головні убори. Також в одному із образів Полякова постала у білому корсеті, довгій фаті та з букетом квітів.

Як виглядає Полякова у новому кліпі
Образи Полякової у новому кліпі
Фото: Instagram
Як виглядає Полякова у новому кліпі
Образи Полякової у новому кліпі
Фото: Instagram
Як виглядає Полякова у новому кліпі
Образи Полякової у новому кліпі
Фото: Скрін відео
Як виглядає Полякова у новому кліпі
Як виглядає Полякова у новому кліпі
Як виглядає Полякова у новому кліпі

Користувачі мережі у коментарях під кліпом розпочали бурхливу дискусію. Дехто звинуватив Полякову у плагіаті відомих американських зірок. До того ж, на думку українців, минулі образи співачки були значно кращими.

  • "Верніть колишні образи, я так скучив за ними";
  • "Жах… І не самокритично";
  • "Це жах, з вух кров";
  • "Сперла кліп Мілен Фармер… Десятирічної давнини…";
  • "Оля, це дуже погано…";
  • "Ну не твій це напрямок зовсім: неприкрита алюзія і на Мадонну, і на Кайлі Міноуг, і на Майлі Сайрус, і на Леді Гагу, але в дуже повільній хореографії і примітивному виконанні…";
  • "Леді Гага на мінімалках".
Видео дня
Кліп Полякової розкритикували
Реакція мережі на новий кліп Полякової
Фото: YouTube
Кліп Полякової розкритикували
Реакція мережі на новий кліп Полякової
Фото: YouTube
Кліп Полякової розкритикували
Реакція мережі на новий кліп Полякової
Фото: YouTube
Кліп Полякової розкритикували
Кліп Полякової розкритикували
Кліп Полякової розкритикували

Однак знайшлись і ті, хто підтримав творчість Полякової і вважає, що їй потрібно продовжувати рухатись у цьому ж напрямку.

  • "Сексуально, музично-танцювально та талановито!";
  • "Олю, як завжди гарна i найкраща жiночка!";
  • "Олю, це шедевр! Так тримати, ти велика молодець, йди тільки вперед".
Новий кліп співачки Олі Полякової
Дехто оцінив новий кліп Полякової
Фото: YouTube
Новий кліп співачки Олі Полякової
Дехто оцінив новий кліп Полякової
Фото: YouTube

Реакція Полякової на хейт

На сторінці у соцмережі співачка "накинулась" на українців, які не оцінили її новий англомовний хіт.

"Британці та європейці всі сприйняли цю пісню на ура. Її взяли англійські радіо, і регіональні, і лондонські. У всіх дуже гарні відгуки. Тільки наші в коментарях щось пишуть, щось їм не так. Десь там плагіат, десь я на когось схожа. От ви там бачили 3-4 виконавця, і ви з ними порівнюєте. Чого за кордоном всі хвалять, сприймають класно, а наші об*ирають одне одного? Ну досить вже", — заявила Полякова.

Оля Полякова
Полякова відреагувала на хейт
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Оля Полякова зі сльозами на очах повідомила про смерть своєї собаки Мімі та звернулася до людей з проханням.