Оля Полякова носить люксовий годинник за 2 млн гривень: який він має вигляд (фото)

Українська співачка Оля Полякова похизувалась розкішним годинником з діамантами. Артистка полюбляє носити аксесуар від швейцарського бренду Chopard. Його вартість становить понад два мільйона гривень.

Для доповнення образу Полякова обрала елітну модель L’Heure du Diamant Oval. Про це повідомили у Threads.

Як виглядає годинник Полякової

Модель L’Heure du Diamant Oval випустили у 2024 році. Корпус годинника діаметром 34,2 мм і виготовлений з 18-каратного білого золота. До того ж аксесуар оздоблений діамантами та чорним ремінцем зі шкіри крокодила.

Вартість даного годинника становить від 40 до 42 тисяч євро. Це понад два мільйона гривень.

Розкішний годинник Полякової Фото: Threads

Скільки заробляє Оля Полякова

Раніше український репер та продюсер Потап розповідав, що шоу Олі Полякової на приватному заході коштує близько 25 тисяч доларів.

Сама ж співачка заявляла, що найбільша сума, яку вона отримала за виступ, становила 100 тисяч доларів. Тоді їй запропонували не лише співати, а й вести захід. Однак, за словами Полякової, гонорар довелося повернути, бо вона захворіла коронавірусом.

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До речі, нещодавно чоловік Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — заговорив про свої заробітки. За його словами, він фінансово активно підтримує кохану дружину. Однак точні суми обранець співачки не розкрив, але наголосив, що займається тим, що йому подобається.

Співачка Оля Полякова Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий український блогер та гуморист Олексій Дурнєв з'явився на публіці з коштовним годинником Rolex. Його вартість сягає понад 700 тисяч гривень.

Також український співак Дмитро Монатік полюбляє носити жіночий годинник від відомого бренду Gucci. Його вартість становить майже 700 євро – близько 35,5 тисячі гривень.

Крім того, Володимир Дантес носить годинник, вартість якого становить лише 50 євро. Йдеться про відому модель від Casio.