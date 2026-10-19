Оля Полякова носит роскошные часы за 2 млн гривен: как они выглядят (фото)

Украинская певица Оля Полякова похвасталась роскошными часами с бриллиантами. Артистка любит носить этот аксессуар от швейцарского бренда Chopard. Его стоимость превышает два миллиона гривен.

В дополнение к образу Полякова выбрала элитную модель L’Heure du Diamant Oval. Об этом сообщили в Threads.

Как выглядят часы Поляковой

Модель L’Heure du Diamant Oval была выпущена в 2024 году. Корпус часов диаметром 34,2 мм изготовлен из 18-каратного белого золота. Кроме того, аксессуар украшен бриллиантами и черным ремешком из кожи крокодила.

Стоимость этих часов составляет от 40 до 42 тысяч евро. Это более двух миллионов гривен.

Роскошные часы Поляковой Фото: Threads

Сколько зарабатывает Оля Полякова

Ранее украинский рэпер и продюсер Потап рассказывал, что выступление Оли Поляковой на частном мероприятии обходится примерно в 25 тысяч долларов.

Сама же певица заявляла, что самая большая сумма, которую она получила за выступление, составила 100 тысяч долларов. Тогда ей предложили не только петь, но и вести мероприятие. Однако, по словам Поляковой, гонорар пришлось вернуть, так как она заболела коронавирусом.

Видео дня

Кстати, недавно супруг Поляковой — бизнесмен Вадим Буряковский — рассказал о своих доходах. По его словам, он активно поддерживает любимую жену в финансовом плане. Однако точные суммы избранник певицы не раскрыл, но подчеркнул, что занимается тем, что ему нравится.

Певица Оля Полякова Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный украинский блогер и юморист Алексей Дурнев появился на публике с дорогими часами Rolex. Их стоимость превышает 700 тысяч гривен.

Также украинский певец Дмитрий Монатик любит носить женские часы от известного бренда Gucci. Их стоимость составляет почти 700 евро — около 35,5 тысячи гривен.

Кроме того, Владимир Дантес носит часы, стоимость которых составляет всего 50 евро. Речь идет об известной модели от Casio.