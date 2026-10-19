Новый клип Оли Поляковой удивил поклонников: его назвали "зашкваром"
Украинская певица Оля Полякова представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.
В новом клипе Полякова продемонстрировала несколько образов, которые вызвали бурное обсуждение. Подробнее об этом — расскажет Фокус.
Клип Поляковой вызвал дискуссию
Для съемок клипа певица примерила металлические корсеты и блестящие головные уборы. Также в одном из образов Полякова появилась в белом корсете, длинной фате и с букетом цветов.
Пользователи сети в комментариях под клипом развернули бурную дискуссию. Некоторые обвинили Полякову в плагиате у известных американских звезд. К тому же, по мнению украинцев, предыдущие образы певицы были значительно лучше.
- "Верните прежние образы, я так по ним соскучился";
- "Ужас… И никакой самокритики";
- "Это ужас, из ушей кровь";
- "Скопировала клип Милен Фармер… Десятилетней давности…";
- "Оля, это очень плохо…";
- "Ну, это совсем не твое направление: неприкрытая аллюзия и на Мадонну, и на Кайли Миноуг, и на Майли Сайрус, и на Леди Гагу, но в очень медленной хореографии и примитивном исполнении…";
- "Леди Гага в минималистичном стиле".
Однако нашлись и те, кто поддержал творчество Поляковой и считает, что ей нужно продолжать двигаться в том же направлении.
- "Сексуально, музыкально-танцевально и талантливо!";
- "Оля, как всегда красивая и самая лучшая женщина!";
- "Оля, это шедевр! Так держать, ты молодец, иди только вперёд".
Реакция Поляковой на хейт
На своей странице в соцсети певица "набросилась" на украинцев, которые не оценили её новый англоязычный хит.
"Британцы и европейцы все приняли эту песню на ура. Её взяли и английские радиостанции — и региональные, и лондонские. Отзывы у всех очень хорошие. Только наши в комментариях что-то пишут, что-то им не нравится. То плагиат, то я на кого-то похожа. Вот вы там видели 3–4 исполнителя, и вы меня с ними сравниваете. Почему за рубежом все хвалят, воспринимают отлично, а наши обрушиваются друг на друга? Ну хватит уже", — заявила Полякова.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Оля Полякова похвасталась роскошными часами с бриллиантами. Артистка любит носить этот аксессуар от швейцарского бренда Chopard. Его стоимость превышает два миллиона гривен.
- Также украинская певица впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.
Кроме того, Оля Полякова со слезами на глазах сообщила о смерти своей собаки Мими и обратилась к людям с просьбой.