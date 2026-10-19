Новый клип Оли Поляковой удивил поклонников: его назвали "зашкваром"

Украинская певица Оля Полякова представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.

В новом клипе Полякова продемонстрировала несколько образов, которые вызвали бурное обсуждение. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Клип Поляковой вызвал дискуссию

Для съемок клипа певица примерила металлические корсеты и блестящие головные уборы. Также в одном из образов Полякова появилась в белом корсете, длинной фате и с букетом цветов.

Образы Поляковой в новом клипе Фото: Instagram Образы Поляковой в новом клипе Фото: Instagram Образы Поляковой в новом клипе Фото: Скрин видео

Пользователи сети в комментариях под клипом развернули бурную дискуссию. Некоторые обвинили Полякову в плагиате у известных американских звезд. К тому же, по мнению украинцев, предыдущие образы певицы были значительно лучше.

"Верните прежние образы, я так по ним соскучился";

"Ужас… И никакой самокритики";

"Это ужас, из ушей кровь";

"Скопировала клип Милен Фармер… Десятилетней давности…";

"Оля, это очень плохо…";

"Ну, это совсем не твое направление: неприкрытая аллюзия и на Мадонну, и на Кайли Миноуг, и на Майли Сайрус, и на Леди Гагу, но в очень медленной хореографии и примитивном исполнении…";

"Леди Гага в минималистичном стиле".

Видео дня

Реакция сети на новый клип Поляковой Фото: YouTube Реакция сети на новый клип Поляковой Фото: YouTube Реакция сети на новый клип Поляковой Фото: YouTube

Однако нашлись и те, кто поддержал творчество Поляковой и считает, что ей нужно продолжать двигаться в том же направлении.

"Сексуально, музыкально-танцевально и талантливо!";

"Оля, как всегда красивая и самая лучшая женщина!";

"Оля, это шедевр! Так держать, ты молодец, иди только вперёд".

Некоторые оценили новый клип Поляковой Фото: YouTube Некоторые оценили новый клип Поляковой Фото: YouTube

Реакция Поляковой на хейт

На своей странице в соцсети певица "набросилась" на украинцев, которые не оценили её новый англоязычный хит.

"Британцы и европейцы все приняли эту песню на ура. Её взяли и английские радиостанции — и региональные, и лондонские. Отзывы у всех очень хорошие. Только наши в комментариях что-то пишут, что-то им не нравится. То плагиат, то я на кого-то похожа. Вот вы там видели 3–4 исполнителя, и вы меня с ними сравниваете. Почему за рубежом все хвалят, воспринимают отлично, а наши обрушиваются друг на друга? Ну хватит уже", — заявила Полякова.

Полякова отреагировала на хейт Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова похвасталась роскошными часами с бриллиантами. Артистка любит носить этот аксессуар от швейцарского бренда Chopard. Его стоимость превышает два миллиона гривен.

Также украинская певица впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.

Кроме того, Оля Полякова со слезами на глазах сообщила о смерти своей собаки Мими и обратилась к людям с просьбой.