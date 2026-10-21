Известного голливудского актера обвиняют в мошенничестве: что известно

Бывшую детскую звезду Disney Эрика фон Деттена обвиняют в жестоком обращении с пожилыми людьми.

Против актёра подали иск. Как сообщает издание TMZ, пожилая пара — 97-летний Норман Гринберг и 85-летняя Шейла Гринберг — подали иск против звезды фильма "Дневники принцессы" и компании Rosland Capital.

Скандал вокруг Эрика фон Деттена

Супруги утверждают, что понесли убытки на сумму 900 000 долларов в результате сотрудничества с 44-летним актёром и упомянутой компанией, которая занималась покупкой и продажей драгоценных металлов.

Норман и Шейла заявили, что эта организация (которая обанкротилась через несколько месяцев после подачи иска) пыталась воспользоваться финансовыми опасениями пожилых людей, убеждая их в надежности инвестиций в золото.

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Согласно документам, Гринберги намерены возместить свои убытки, а также получить дополнительную сумму в качестве штрафных санкций.

Эрик фон Деттен с женой Фото: Instagram

В исковом заявлении они указали, что впервые обратились в Rosland Capital в 2020 году, увидев рекламный ролик.

В ходе последующих телефонных разговоров с супругами фон Деттен уверял, что обладает специальными знаниями о рынке золота и может помочь им распорядиться средствами в размере 2 миллионов долларов, которые хранились на их пенсионных счетах.

Эрик фон Деттен с семьей Фото: Instagram

Потратили более 2 млн долларов

Норман и Шейла потратили около 1 миллиона долларов на две золотые монеты "Леди Свобода", после чего фон Деттен потратил ещё 1 миллион долларов из их средств на покупку дополнительных монет. Все эти монеты, как утверждается, хранились на складе.

Теперь пара заявляет, что потратила около 2,1 миллиона долларов на монеты, реальная стоимость которых составляет всего 1,3 миллиона долларов.

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