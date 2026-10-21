Відомого голлівудського актора звинувачують у шахрайстві: що відомо

Колишню дитячу зірку Disney Еріка фон Деттена звинувачують у жорстокому поводженні з літніми людьми.

Проти актора подали позов. Як повідомляє видання TMZ, літня пара — 97-річний Норман Грінберг та 85-річна Шейла Грінберг — подали позов проти зірки фільму "Щоденники принцеси" та компанії Rosland Capital.

Скандал навколо Еріка фон Деттена

Подружжя стверджує, що зазнало збитків на суму 900 000 доларів у результаті співпраці з 44-річним актором і згаданою компанією, яка займалася купівлею та продажем дорогоцінних металів.

Норман і Шейла заявили, що ця організація (яка збанкрутувала через кілька місяців після подання позову) намагалася скористатися фінансовими побоюваннями літніх людей, переконуючи їх у надійності інвестицій у золото.

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Згідно з документами, Грінберги прагнуть відшкодувати свої збитки, а також отримати додаткову суму як штрафні санкції.

Ерік фон Деттен з дружиною Фото: Instagram

У позовній заяві вони зазначили, що вперше звернулися до Rosland Capital у 2020 році, побачивши рекламний ролик.

Під час подальших телефонних розмов з подружжям фон Деттен запевняв, що володіє спеціальними знаннями про ринок золота і може допомогти їм розпорядитися коштами в розмірі 2 мільйонів доларів, які зберігалися на їхніх пенсійних рахунках.

Ерік фон Деттен з родиною Фото: Instagram

Витратили понад 2 млн доларів

Норман і Шейла витратили близько 1 мільйона доларів на дві золоті монети "Леді Свобода", після чого фон Деттен витратив ще 1 мільйон доларів з їхніх коштів на придбання додаткових монет. Усі ці монети, як стверджується, зберігалися на складі.

Тепер пара заявляє, що витратила близько 2,1 мільйона доларів на монети, реальна вартість яких становить лише 1,3 мільйона доларів.

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