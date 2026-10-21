Пропало много украшений: Наталью Валевскую обокрали, похитив самые дорогие вещи

Украинская певица рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней в аэропорту. Неизвестные открыли её чемодан и похитили самые ценные вещи, в том числе подарки, которые она получила на день рождения.

В эксклюзивном интервью Фокусу Наталья Валевская рассказала о дорогих подарках, которые получила на своё 30-летие. В частности, это были золотые украшения, дорогая океаническая чёрная жемчужина, кольцо с бриллиантом, ювелирные изделия с аметистами. Как выяснилось, эти драгоценности украли во время перелёта.

"Эти подарки впоследствии украли в аэропорту: чемодан вскрыли и забрали все ценные вещи. Я поняла, насколько временной может быть материальная ценность. Мне было жаль не столько самих украшений, сколько того, что исчезли вещи, в которые люди вкладывали свою любовь, привязанность и чувства", – признается Наталья.

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Наталью Валевскую обокрали Фото: Instagram

Однако, по её словам, самые ценные вещи – далеко не всегда материальные.

"Мы с командой регулярно организуем концерты, на которые приглашаем наших военных. В одном из регионов, где мы выступаем почти каждый месяц, проходят реабилитацию защитники. Один из них, Сергей, приходил практически на каждый концерт и каждый раз приносил мне цветы, часто сине-желтые. Однажды он подарил мне деревянную карту Украины с обозначенными населёнными пунктами. Этот подарок до сих пор стоит у меня дома, и он чрезвычайно дорог моему сердцу", – отмечает певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В эксклюзивном интервью исполнительница легендарного хита "Палала" рассказывает нам об отказе от участия в Евровидении, дорогих подарках на юбилей, ограблении в аэропорту, глубокой внутренней трансформации и своих мыслях об усыновлении детей. Кроме того, артистка делится воспоминаниями о Кузьме Скрябине, Наталье Могилевской и Игоре Кондратюке.

В июне 2022 года Наталья Валевская объявила о разводе со своим мужем Владимиром Пригладом после 19 лет брака.

Кроме того, артистка впервые рассказала о перенесенной операции. Из-за этого ей пришлось срочно отменить концерты.