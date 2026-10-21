Зникло багато прикрас: Наталію Валевську обікрали, забравши найдорожчі речі

Українська співачка розповіла про неприємну історію, яка трапилася з нею в аеропорту. Невідомі люди розкрили її валізу, забравши найдорожчі речі, зокрема подарунки, які вона отримала на день народження.

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу Наталія Валевська розповіла про коштовні подарунки, які отримала на своє 30-річчя. Зокрема, це були золоті прикраси, дорога океанічна чорна перлина, каблучка з діамантом, ювелірні вироби з аметистами. Як з’ясувалося, ці коштовності вкрали під час перельоту.

"Ці подарунки згодом викрали в аеропорту: валізу розкрили й забрали всі цінні речі. Я зрозуміла, наскільки тимчасовою може бути матеріальна цінність. Мені було шкода не стільки самих прикрас, скільки того, що зникли речі, у які люди вкладали свою любов, прихильність і почуття", – зізнається Наталія.

Наталію Валевську обікрали Фото: Instagram

Однак, за її словами, найбільш цінні речі – далеко не завжди матеріальні.

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"Ми з командою регулярно організовуємо концерти, на які запрошуємо наших військових. В одному з регіонів, де ми виступаємо майже щомісяця, проходять реабілітацію захисники. Один із них, Сергій, приходив практично на кожен концерт і щоразу приносив мені квіти, часто синьо-жовті. Якось він подарував мені дерев’яну карту України з позначеними населеними пунктами. Цей подарунок досі стоїть у мене вдома, і він надзвичайно дорогий моєму серцю", – зазначає співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В ексклюзивному інтерв’ю виконавиця легендарного хіта "Палала" розповідає нам про відмову від Євробачення, дорогі подарунки на ювілей, пограбування в аеропорту, велику внутрішню трансформацію та думки про усиновлення дітей. Крім того, артистка ділиться спогадами про Кузьму Скрябіна, Наталію Могилевську та Ігоря Кондратюка.

У червні 2022 року Наталія Валевська оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Пригладем після 19 років шлюбу.

Окрім того, артистка вперше розповіла про перенесену операцію. Через це їй довелося терміново скасувати концерти.