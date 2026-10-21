"Жалею об этом": Валевская рассказала, как из-за "подставы" рассталась с Кузьмой Скрябиным

Певица вспомнила, как когда-то упустила шанс записать совместную песню с лидером группы "Скрябин" Андреем Кузьменко. По её словам, сотрудничество не состоялось из-за досадного стечения обстоятельств.

О композиции, подаренной Кузьмой Скрябиным, и о сотрудничестве, которое так и не удалось реализовать, Наталья Валевская рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу.

Андрей Кузьменко, по словам артистки, сам предложил ей спеть вместе. Для неё это стало настоящим праздником, но на репетиции что-то пошло не так.

"Во время репетиции его бэк-вокалистка начала со мной соревноваться, пытаясь продемонстрировать свои вокальные возможности и буквально перепеть меня. Я тогда была ещё молодой артисткой. Не хватило смелости отвести Андрея в сторону и объяснить, что происходит. В результате я просто отказалась от дуэта, не объяснив ему истинной причины. Сегодня я сожалею об этом, ведь Андрей считал меня другом", – призналась Валевская.

Кузьма предложил Валевской спеть вместе Фото: Facebook

Впрочем, она не осталась без творческого подарка от Кузьмы Скрябина. Музыкант подарил ей трек "Вода в огонь", который с тех пор занимает особое место в её репертуаре.

"Для меня это огромная честь, и я до сих пор периодически пою эту композицию. Вообще обожаю творчество "Скрябіна", причем для меня это не только Андрей, но и все музыканты группы", – подчеркнула певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В эксклюзивном интервью исполнительница хита "Палала" рассказала об отказе от участия в Евровидении, дорогих юбилейных подарках, ограблении в аэропорту и глубокой внутренней трансформации, а также поделилась своими мыслями об усыновлении детей.

В июне 2022 года Наталья Валевская объявила о разводе с мужем Владимиром Пригладом, с которым прожила в браке 19 лет.

Кроме того, артистка впервые рассказала об операции, которую ей пришлось перенести. Из-за этого певица была вынуждена срочно отменить концерты.