"Шкодую про це": Валевська розповіла, як через "підставу" розійшлася з Кузьмою Скрябіним

Співачка пригадала, як колись втратила шанс записати спільну пісню з лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком. За її словами, зі співпрацею не склалося через прикру випадковість.

Про подаровану Кузьмою Скрябіним композицію та співпрацю, яку не вдалося реалізувати, Наталія Валевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

Андрій Кузьменко, за словами артистки, сам запропонував артистці заспівати разом. Для неї це стало справжнім святом, але на репетиції щось пішло не так.

"Під час репетиції його бек-вокалістка почала зі мною змагатися, намагаючись продемонструвати власні вокальні можливості й буквально переспівати мене. Я тоді була ще молодою артисткою. Забракло сміливості відвести Андрія вбік і пояснити, що відбувається. У результаті просто відмовилася від дуету, не пояснивши йому справжньої причини. Сьогодні шкодую про це, адже Андрій вважав мене другом", – зізналася Валевська.

Кузьма пропонував Валевській заспівати разом Фото: Facebook

Утім, без творчого подарунка від Кузьми Скрябіна вона не залишилася. Музикант віддав їй трек "Вода в огонь", який відтоді має особливе місце в її репертуарі.

"Для мене це величезна честь, і я досі періодично співаю цю композицію. Взагалі обожнюю творчість "Скрябіна", причому для мене це не лише Андрій, а й усі музиканти гурту", – підкреслила співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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