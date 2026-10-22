"Номер разнесли": Валевская рассказала о поездке Кузьмы и Козловского в Египет

Певица вспомнила, как после рабочего дня съемочная группа, участники проекта и Виталий Козловский превратили отдых в настоящий концерт, а на следующее утро отель подсчитал убытки.

В большом интервью Фокусу Наталья Валевская поделилась воспоминаниями о съемках телепроекта "Шанс" в Египте. По ее словам, после напряженного рабочего дня на площадке вся команда собралась вместе, чтобы расслабиться. Среди гостей вечера были участники шоу, представители съемочной группы и Виталий Козловский.

По словам артистки, это были не обычные посиделки. Компания шутила, отдыхала и пела украинские песни хором, а душой компании, как и всегда, был Андрей Кузьменко.

"Во время съемок программы "Шанс" в Египте мы после рабочего дня собрались всей компанией. Там были участники проекта, представители съемочной группы и Виталий Козловский. Отдыхали, шутили, пели украинские песни хором. Это были не просто посиделки, а настоящая творческая атмосфера, в которой все чувствовали себя свободно", – рассказала певица.

Валевская вспомнила о совместной поездке с Кузьмой в Египет Фото: valevska_official

Однако веселье имело неожиданное продолжение. Когда вечеринка уже закончилась, выяснилось, что один из номеров отеля был перевернут с ног на голову.

"На следующее утро мы узнали, что один из номеров отеля буквально разнесли: оторванные светильники, поврежденные вещи. Кто именно это сделал, я не знаю, ведь я ушла в свой номер раньше других. Но этот эпизод до сих пор вызывает улыбку, когда я вспоминаю те времена", – вспоминает Наталья.

Кто именно устроил погром, певица не знает: она ушла отдыхать раньше остальных.

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