"Номер рознесли": Валевська розповіла про поїздку Кузьми і Козловського у Єгипет

Співачка пригадала, як після робочого дня знімальна група, учасники проєкту та Віталій Козловський перетворили відпочинок на справжній концерт, а наступного ранку готель порахував збитки.

У великому інтерв’ю Фокусу Наталія Валевська поділилася спогадами про зйомки телепроєкту "Шанс" у Єгипті. За її словами, після напруженого робочого дня на майданчику вся команда зібралася разом, щоб розслабитися. Серед гостей вечора були учасники шоу, представники знімальної групи та Віталій Козловський.

За розповіддю артистки, це були не звичайні посиденьки. Компанія жартувала, відпочивала й співала українських пісень багатоголоссям, а душею товариства, як і завжди, був Андрій Кузьменко.

"Під час знімання програми "Шанс" у Єгипті ми після робочого дня зібралися компанією. Там були учасники проєкту, представники знімальної команди та Віталій Козловський. Відпочивали, жартували, співали українських пісень багатоголоссям. Це були не просто посиденьки, а справжня творча атмосфера, у якій усі почувалися вільно", – розповіла співачка.

Валевська пригадала спільну поїздку з Кузьмою у Єгипет Фото: Instagram | Valevska_official

Проте веселощі мали несподіване продовження. Коли гулянка вже скінчилася, з'ясувалося, що один із готельних номерів був перевернутий догори дригом.

"Наступного ранку ми дізналися, що один із готельних номерів буквально рознесли: відірвані світильники, пошкоджені речі. Хто саме це зробив, я не знаю, адже пішла до свого номера раніше за інших. Але цей епізод досі викликає усмішку, коли згадую ті часи", – пригадує Наталія.

Хто саме влаштував погром, співачка не знає: вона пішла відпочивати раніше за інших.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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