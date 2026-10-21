Кондратюк давал деньги: Валевская призналась, кому после развода досталась ее квартира

В начале своей карьеры певица при поддержке продюсера Игоря Кондратюка решила "квартирный вопрос". Она впервые рассказывает, кому досталась недвижимость после развода.

Начало карьеры Натальи Валевской связано с победой в культовом телепроекте "Шанс". Именно тогда Игорь Кондратюк поверил в эту амбициозную исполнительницу и сыграл важную ключевую роль в её творческом становлении.

По словам певицы, Кондратюк выручил её и в вопросе, который для молодой артистки в чужом городе был одним из самых острых, а именно в вопросе жилья: он одолжил ей деньги на покупку собственного дома. Сумму Валевская называла "пятизначной".

Возврат средств растянулся на несколько лет. Ей помогал муж и продюсер Владимир Приглад. Впоследствии пара рассталась, однако личные перемены не повлияли на судьбу квартиры: жилье осталось в собственности певицы.

"Да, квартира осталась в моей собственности. Я очень благодарна Игорю Васильевичу за возможность обзавестись собственными квадратными метрами и жить в доме, в котором живу сегодня. Спасибо, что в моей жизни есть добрые ангелы", – говорит певица в эксклюзивном интервью Фокусу.

Наталья Валевская с бывшим мужем Фото: valevska_official

Валевская никогда не скрывала, что многим обязана Кондратюку. В свое время она даже называла продюсера "старшим братом". Теперь, когда долг давно возвращен, а жизнь и карьера претерпели немало изменений, артистка продолжает с теплотой вспоминать тех, кто поддержал её в самом начале пути.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В эксклюзивном интервью автор хита "Палала" рассказала, почему отказалась от участия в Евровидении, поделилась подробностями о дорогих юбилейных подарках, ограблении в аэропорту и внутренней трансформации. Также певица поделилась своими размышлениями об усыновлении детей.

Летом 2022 года Наталья Валевская сообщила о разводе с мужем Владимиром Пригладе, с которым прожила в браке 19 лет.

Кроме того, артистка впервые откровенно рассказала об операции, которую ей пришлось перенести. Из-за этого певице пришлось срочно отменить концерты.