Давав гроші Кондратюк: Валевська зізналася, кому після розлучення відійшла її квартира
Співачка на початку кар'єри за підтримки продюсера Ігоря Кондратюка вирішила "квартирне питання". Вона вперше розповідає, кому дісталась нерухомість після розлучення.
Початок кар'єри Наталії Валевської пов'язаний з перемогою в культовому телепроєкті "Шанс". Саме тоді Ігор Кондратюк повірив в амбітну виконавицю й важливу ключову роль у її творчому становленні.
За словами співачки, Кондратюк виручив її й у питанні, яке для молодої артистки в чужому місті було одним із найболючіших, а саме житловому: він позичив гроші на власну оселю. Суму Валевська називала "п'ятизначною".
Повернення коштів розтяглося на кілька років. Їй допомагав чоловік і продюсер Володимир Приглад. Згодом пара розлучилася, проте особисті зміни на долю квартири не вплинули: житло залишилося у власності виконавиці.
"Так, квартира залишилася в моїй власності. Я дуже вдячна Ігорю Васильовичу за можливість отримати власні квадратні метри й жити в оселі, у якій живу сьогодні. Дякую, що в моєму житті є добрі ангели", – каже співачка в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.
Валевська ніколи не приховувала, що багато чим зобов'язана Кондратюку. Свого часу вона навіть називала продюсера "старшим братом". Тепер, коли борг давно повернуто, а життя та кар'єра пережили чимало змін, артистка продовжує з теплотою згадувати тих, хто підтримав її на самому початку шляху.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- В ексклюзивній розмові авторка хіта "Палала" згадала, чому відмовилася від Євробачення, розповіла про коштовні ювілейні подарунки, пограбування в аеропорту та внутрішню трансформацію. Також співачка поділилася міркуваннями про усиновлення дітей.
- Влітку 2022 року Наталія Валевська повідомила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладем, із яким пробула в шлюбі 19 років.
Крім того, артистка вперше відверто заговорила про операцію, яку їй довелося пережити. Через неї співачці довелося терміново скасувати концерти.