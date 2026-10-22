После неудачных беременностей: Валевская заговорила об усыновлении ребенка с новым избранником

Украинская певица призналась, что считает себя матерью троих нерождённых детей. Первая утрата произошла в 2003 году, когда ей было всего 22 года: беременность пришлось прервать из-за выявленной патологии плода. В 2022 году она потеряла ребенка во время беременности, а в прошлом году пережила ещё один выкидыш.

Несмотря на все пережитое, артистка обрела опору и силы, чтобы двигаться дальше. О том, что ей помогло, Наталья Валевская рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу.

"Это очень болезненная для меня тема. Пережить (потерю детей – прим. ред.) мне помогли время, психологические практики и поддержка близких. Моя гинеколог прислала видео о том, как справиться с утратой. Я узнала много нового, а главное – нашла практические инструменты, которые помогли справиться с болью", – поделилась артистка.

Самым эффективным способом она считает создание места памяти. Певица объясняет: когда умирает взрослый человек, есть могила, куда можно прийти и попрощаться, а после потери нерожденного ребенка такого места нет.

Наталья Валевская со своим возлюбленным Андреем Фото: Instagram

На вопрос о возможном суррогатном материнстве или усыновлении вместе с нынешним избранником Андреем артистка ответила однозначно: первый вариант она не рассматривает, а второй пара уже обсуждала.

"Усыновление – да, мы обсуждали этот вариант. Наши взгляды на родительство совпадают", – отметила Наталья.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В эксклюзивном интервью исполнительница хита "Палала" рассказала о том, почему отказалась от участия в Евровидении, о дорогих юбилейных подарках, ограблении в аэропорту и глубокой внутренней трансформации. Также певица поделилась своими размышлениями об усыновлении детей.

В июне 2022 года Наталья Валевская сообщила о разводе с мужем Владимиром Пригладом, с которым прожила в браке 19 лет.

Кроме того, артистка впервые рассказала подробности операции, которую ей пришлось перенести. Из-за этого певице пришлось срочно отменить свои концерты.