Після невдалих вагітностей: Валевська заговорила про усиновлення дитини з новим обранцем

Українська співачка зізналася, що вважає себе матір'ю трьох ненароджених дітей. Перша втрата сталася у 2003 році, коли їй було лише 22: вагітність довелося перервати через виявлену патологію плода. У 2022 році вона втратила дитину під час вагітності, а торік пережила ще один викидень.

Попри все пережите, артистка знайшла опору і сили рухатися далі. Про те, що їй допомогло, Наталія Валевська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу.

"Це дуже болюча для мене тема. Пережити (втрату дітей – Ред.) мені допомогли час, психологічні практики та підтримка близьких. Моя гінекологиня надіслала відео про те, як проживати втрату. Я почула багато нового, а головне – знайшла практичні інструменти, які допомогли впоратися з болем", – поділилася артистка.

Найдієвішим інструментом вона називає створення місця пам'яті. Співачка пояснює: коли помирає доросла людина, є могила, куди можна прийти й попрощатися, а після втрати ненародженої дитини такого місця немає.

Наталія Валевська з коханим Андрієм Фото: Instagram

На запитання про можливе сурогатне материнство або усиновлення разом із нинішнім обранцем Андрієм артистка відповіла чітко: перший варіант вона не розглядає, а другий пара вже обговорювала.

"Усиновлення – так, ми обговорювали цей варіант. Наші погляди на батьківство збігаються", – зазначила Наталія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В ексклюзивному інтерв'ю авторка хіта «Палала» говорила про те, чому відмовилася від Євробачення, про дорогі ювілейні подарунки, пограбування в аеропорту та глибоку внутрішню трансформацію. Також співачка поділилася міркуваннями щодо усиновлення дітей.

У червні 2022 року Наталія Валевська повідомила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладом, із яким перебувала в шлюбі 19 років.

Крім того, артистка вперше розкрила подробиці операції, яку їй довелося пережити. Через це виконавиця мусила терміново скасувати свої концерти.