Бритни Спирс смутила фанатов: показала танец в прозрачном нижнем белье (видео)

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз продемонстрировала смелый образ в новом клипе. Знаменитость исполнила зажигательный танец в прозрачном кружевном боди.

Соответствующий ролик Бритни опубликовала на своей странице в Instagram (britneyspears). Артистка станцевала под свою композицию "Lonely".

Бритни Спирс исполнила откровенный танец в нижнем белье

На опубликованном видео видно, как певица откровенно двигается в прозрачном боди. Поп-звезда станцевала под свой хит "Lonely". Зону бикини Бритни прикрыла смайликом в виде красной розы.

Бритни Спирс в прозрачном боди Фото: Скрин видео Бритни Спирс в прозрачном боди Фото: Скрин видео

"Я так растеряна… Есть ли какая-то особенность или другие ощущения, когда я танцую под свои песни и свой голос! Хм-м-м", — написала певица под видео.

Интересно, что Спирс решила закрыть комментарии под видео. Однако её безудержные и зажигательные танцы продолжают привлекать внимание публики.

Видео дня

Странное поведение Бритни Спирс

В последние годы певица активно публикует необычные видео в соцсетях — танцы, монологи, нестандартный контент, который многим кажется хаотичным.

Поклонники говорят, что Бритни просто выражает свою свободу после многих лет контроля, а критики видят в этом признаки эмоциональной нестабильности.

В целом никаких официальных медицинских диагнозов или подтверждённой информации о психическом состоянии Спирс нет — лишь предположения со стороны общественности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бритни Спирс вновь оказалась в центре семейного скандала: ее сыновья, Шон Престон и Джейден, серьезно обиделись на звездную мать из-за того, что она проигнорировала их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже.

В сети разлетелось видео, на котором американская поп-дива Бритни Спирс танцует в собственном доме перед рабочим, стоящим на лестнице.

Кроме того, певица сделала редкое семейное фото со своими сыновьями во время поездки в парк развлечений "Долливуд".