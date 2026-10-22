Брітні Спірс збентежила фанатів: показала танець у прозорому спідньому (відео)

Американська співачка Брітні Спірс вкотре продемонструвала сміливий образ у новому відео. Знаменитість показала запальний танець у прозорому мереживному боді.

Відповідний ролик Брітні оприлюднила на сторінці в Instagram (britneyspears). Артистка станцювала під власну композицію Lonely.

Брітні Спірс показала сміливий танець у спідньому

На оприлюдненому відео можна побачити, як співачка відверто рухається у прозорому боді. Поп-зірка станцювала під власний хіт Lonely. Зону бікіні Брітні прикрила смайликом у вигляді червоної троянди.

Брітні Спірс у прозорому боді Фото: Скрін відео Брітні Спірс у прозорому боді Фото: Скрін відео

"Я така розгублена… Чи є якась особливість або інші відчуття, коли я танцюю під свої пісні й свій голос! Хм-м-м", – написала під відео співачка.

Цікаво, що коментарі під роликом Спірс вирішила закрити. Однак її дикі та запальні танці продовжують привертати увагу публіки.

Дивна поведінка Брітні Спірс

Останні роки співачка активно публікує дивні відео в соцмережах — танці, монологи, нестандартний контент, який багатьом здається хаотичним.

Видео дня

Прихильники кажуть, що Брітні просто виражає свободу після років контролю, а критики вбачають ознаки емоційної нестабільності.

Загалом ніяких офіційних медичних діагнозів чи підтвердженої інформації про психічний стан Спірс немає — лише припущення з боку громадськості.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брітні Спірс знову опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі.

У мережі розлетілось відео, в якому американська поп-діва Брітні Спірс танцює у власному будинку перед робітником на драбині.

Крім того, співачка зробила рідкісне сімейне фото зі своїми синами під час поїздки до парку розваг "Доллівуд".