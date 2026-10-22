Звезда сериала "Крепостная" с юмором сообщила о своем разводе (фото)

36-летняя украинская актриса Слава Красовская оригинально сообщила о разводе с мужем после 14 лет отношений и 6 лет брака.

Звезда сериала "Женский врач" опубликовала в Instagram подтверждение своего нового статуса в приложении "Дія".

Слава Красовская развелась

Актриса пошутила, что готова принять участие в новом сезоне реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого станет коллега Славы Антонина Хижняк.

"Официально — холостячка. Где там очередь за Тоней? Надолго ли — ставки принимаются в комментариях", — написала актриса.

На видео Красовская широко улыбалась. А её развод был официально оформлен 20 октября 2026 года.

Слава Красовская развелась Фото: Instagram

Как известно, Слава и её уже бывший муж Александр (тоже актёр) познакомились ещё во время учёбы в театральном институте. Их отношения длились 14 лет, 6 из которых — в официальном браке.

Видео дня

Слава и Александр поженились осенью 2020 года.

Слава Красовская с бывшим мужем Фото: Instagram

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