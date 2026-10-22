Зірка "Кріпосної" з гумором повідомила про своє розлучення (фото)

36-річна українська акторка Слава Красовська креативно повідомила про розлучення з чоловіком після 14 років стосунків та 6 років шлюбу.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" показала в Instagram підтвердження нового статусу в застосунку "Дія".

Слава Красовська розлучилася

Акторка пожартувала, що готова брати участь у новому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею якого буде колега Слави Антоніна Хижняк.

"Офіційно — холостячка. Де там займати чергу за Тонею? Чи надовго — ставки приймаються в коментарях", — написала акторка.

На відео Красовська широко посміхалася. А її розлучення офіційно було оформлене 20 жовтня 2026 року.

Слава Красовська розлучилася Фото: Instagram

Як відомо, Слава та її вже колишній чоловік Олександр (теж актор) познайомилися ще під час навчання в театральному інституті. Їхні стосунки тривали 14 років, 6 з яких — офіційного шлюбу.

Видео дня

Слава та Олександр одружилися восени 2020 року.

Слава Красовська з колишнім чоловіком Фото: Instagram

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