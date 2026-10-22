"Страшная ночь": Ольга Сумская дрожа показала, как пряталась от взрывов (фото)
В ночь на 22 октября россияне в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как пережила страшный обстрел столицы.
Во время взрывов артистка пряталась в коридоре. Она держала на руках своего собачку, которая дрожала от страха. Соответствующие кадры Сумская опубликовала в Instagram-stories (olgasumska).
Как Сумская пережила обстрел
На опубликованных снимках видно, как Сумская эмоционально переживает взрывы в столице. Сидя в коридоре, звезда держала на руках свою собаку и повторяла: "Боже, боже…".
"Ужасная ночь", — кратко написала актриса.
Что известно о последнем обстреле Киева
22 октября россияне совершили массированную атаку на Киев. Оккупанты применили различные типы ракет и дронов.
В Печерском районе в результате обстрела повреждены 18 жилых домов на пяти улицах. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады и припаркованные рядом автомобили.
Кстати, также ночью Россия нанесла удар по историческому центру Киева с помощью баллистической ракеты "Искандер" с кассетной боеголовкой К5. Советник президента Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что эта боеголовка взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская певица Наталья Карпа заявила, что во дворе её дома произошёл взрыв. Кроме того, под российский обстрел попала блогерша Даша Кубик.
- Кстати, актриса Ольга Сумская уже во второй раз вынуждена эвакуироваться из поезда из-за атак российских дронов.
Кроме того, украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что российская ракета "прилетела" рядом с её домом. Атака произошла в ночь на 24 сентября.