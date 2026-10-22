"Страшная ночь": Ольга Сумская дрожа ​​показала, как пряталась от взрывов (фото)

В ночь на 22 октября россияне в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как пережила страшный обстрел столицы.

Во время взрывов артистка пряталась в коридоре. Она держала на руках своего собачку, которая дрожала от страха. Соответствующие кадры Сумская опубликовала в Instagram-stories (olgasumska).

Как Сумская пережила обстрел

На опубликованных снимках видно, как Сумская эмоционально переживает взрывы в столице. Сидя в коридоре, звезда держала на руках свою собаку и повторяла: "Боже, боже…".

"Ужасная ночь", — кратко написала актриса.

Ольга Сумская рассказала, как пережила обстрел Фото: Instagram Ольга Сумская рассказала, как пережила обстрел Фото: Instagram Ольга Сумская рассказала, как пережила обстрел Фото: Instagram

Что известно о последнем обстреле Киева

22 октября россияне совершили массированную атаку на Киев. Оккупанты применили различные типы ракет и дронов.

В Печерском районе в результате обстрела повреждены 18 жилых домов на пяти улицах. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады и припаркованные рядом автомобили.

Видео дня

Кстати, также ночью Россия нанесла удар по историческому центру Киева с помощью баллистической ракеты "Искандер" с кассетной боеголовкой К5. Советник президента Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что эта боеголовка взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Наталья Карпа заявила, что во дворе её дома произошёл взрыв. Кроме того, под российский обстрел попала блогерша Даша Кубик.

Кстати, актриса Ольга Сумская уже во второй раз вынуждена эвакуироваться из поезда из-за атак российских дронов.

Кроме того, украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что российская ракета "прилетела" рядом с её домом. Атака произошла в ночь на 24 сентября.