"Страшна ніч": Ольга Сумська тремтливо показала, як ховалась від вибухів (фото)
У ніч на 22 жовтня росіяни вкотре атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Українська акторка Ольга Сумська показала, як пережила страшний обстріл столиці.
Під час вибухів артистка ховалася у коридорі. Вона тримала на руках свого песика, який тремтів від страху. Відповідні кадри Сумська оприлюднила в Instagram-stories (olgasumska).
Як Сумська пережила обстріл
На опублікованих знімках видно, як Сумська емоційно переживає вибухи у столиці. Сидячи у коридорі, зірка тримала на руках свого собаку і повторювала: "Боже, боже…".
"Страшна ніч", – коротко написала акторка.
Що відомо про останній обстріл Києва
22 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Київ. Окупанти застосували різні типи ракет та дронів.
У Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено 18 житлових будинків на п’яти вулицях. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та припарковані поруч автомобілі.
До речі, також вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська співачка Наталка Карпа заявила, що у дворі її будинку стався приліт. Крім цього, під російський обстріл потрапила блогерка Даша Кубік.
- До речі, акторка Ольга Сумська вже вдруге змушена евакуюватися з потяга через дронові атаки росіян.
Крім того, українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що російська ракета "прилетіла" біля її будинку. Атака сталася в ніч на 24 вересня.