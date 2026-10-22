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"Страшна ніч": Ольга Сумська тремтливо показала, як ховалась від вибухів (фото)

Акторка Ольга Сумська
Ольга Сумська | Фото: Instagram

У ніч на 22 жовтня росіяни вкотре атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Українська акторка Ольга Сумська показала, як пережила страшний обстріл столиці.

Під час вибухів артистка ховалася у коридорі. Вона тримала на руках свого песика, який тремтів від страху. Відповідні кадри Сумська оприлюднила в Instagram-stories (olgasumska).

Як Сумська пережила обстріл

На опублікованих знімках видно, як Сумська емоційно переживає вибухи у столиці. Сидячи у коридорі, зірка тримала на руках свого собаку і повторювала: "Боже, боже…".

"Страшна ніч", – коротко написала акторка.

Акторка Ольга Сумська
Ольга Сумська показала, як пережила обстріл
Фото: Instagram
Акторка Ольга Сумська
Ольга Сумська показала, як пережила обстріл
Фото: Instagram
Акторка Ольга Сумська
Ольга Сумська показала, як пережила обстріл
Фото: Instagram
Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська

Що відомо про останній обстріл Києва

22 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Київ. Окупанти застосували різні типи ракет та дронів.

У Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено 18 житлових будинків на п’яти вулицях. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та припарковані поруч автомобілі.

Видео дня

До речі, також вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що російська ракета "прилетіла" біля її будинку. Атака сталася в ніч на 24 вересня.