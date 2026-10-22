Сотрудница похоронного бюро рассказала, какие странные вещи украинцы кладут в гроб

О похоронном бизнесе в Украине говорят шепотом, но охотно придумывают мифы. Кто-то уверен, что агентства наживаются на чужом горе, кто-то боится даже переступить порог бюро похоронных услуг.

26-летняя Аня Копылковская, сотрудница одного из крупных похоронных бюро, рассказала, как выглядит процесс похорон изнутри. В интервью блогеру Дмитрию Тютюну она развенчала несколько стереотипов и вспомнила самые странные вещи, которые родственники просят положить в гроб.

Самое распространенное мнение о ритуальных работниках заключается в том, что они обогащаются на каждых похоронах. Аня с этим категорически не согласна.

"Люди, которые пишут нам в комментариях: „Хватит набивать карманы деньгами“, – ребята, дайте денег, мы набьем! Это миф. Люди умирают, но на этом мы много не зарабатываем… Это высокая себестоимость".

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По её словам, минимальный пакет услуг по захоронению начинается от 14 000 гривен. В него входят гроб, крест и организация самой церемонии. Крупные суммы возникают позже, уже на кладбище. Место там может стоить от 5 000 до 15 000 долларов. Но эти деньги ритуальные агентства не получают, поскольку кладбища являются отдельными структурами.

Деньги "на тот свет"

Когда ведущий спросил, что самого странного кладут умершим в гроб, Аня оживилась.

"Ой, это же моя любимая тема! Деньги кладут – я вам и не могу передать. Слава Богу, ну, поняли, я когда вижу суммы одним глазком: 5 000 долларов, 10, 15… Я думаю: зачем, пожалуйста? Это же на ещё одно место на кладбище хватит!" – рассказывает она.

По наблюдениям девушки, в Украине существует обычай провожать покойного в последний путь с наличными, чтобы "там всё было нормально". Ведущий пошутил, не верят ли украинцы, что в рай пускают за деньги. Аня ответила в том же духе.

"Ну а вдруг там можно сторговаться? Все же говорят, что рай – это Украина, в Украине можно сторговаться за всё, знаешь, и в раю тоже можно", – смеётся ведущий.

Сигареты, кофе и очки

Помимо денег, родственники часто просят положить любимые вещи: сигареты, кофе, очки. Часть просьб ритуальным работникам приходится мягко отклонять из соображений безопасности, особенно когда речь идет о кремации.

"Объясняем, что сигареты и зажигалку не кладем, потому что если будет кремация – это будет настоящий фейерверк! А люди такие: "Как он там будет курить?". Мы отвечаем: "Спички положим, всё будет нормально", – шутит Анна.

Похороны в "хелике"

Говорили и об экстремальных пожеланиях относительно прощания. Анна рассказала, что человека можно похоронить вместе с автомобилем. По словам сотрудницы, такие истории встречаются в среде, где похороны превращаются в демонстрацию статуса.

"В гелике, да, можно, я вам клянусь! В геликах типа хоронили, даже не одного. Это же вот это, поняли, воровские похороны – просто чуваки вывезли, похоронили человечка в любимом гелике. Доплачивали за большую яму", – вспоминает сотрудница ритуального бюро.

Следует отметить, что сама Аня говорит об этих случаях как о слухах, дошедших до неё, а не как о собственном опыте.

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