Працівниця ритуальних послуг розповіла, які дивні речі українці кладуть у труну

Про ритуальний бізнес в Україні говорять пошепки, зате охоче вигадують міфи. Хтось упевнений, що агенції наживаються на чужому горі, хтось боїться навіть переступити поріг бюро ритуальних послуг.

Працівниця одного з великих ритуальних бюро 26-річна Аня Копилковська розповіла, як виглядає процес поховання зсередини. В інтерв'ю блогеру Дмитру Тютюну вона розвінчала кілька стереотипів, згадала найдивніші речі, які родичі просять покласти в труну.

Найпоширеніша думка про ритуальників полягає в тому, що вони багатіють на кожному похованні. Аня з цим категорично не згодна.

"Люди, які нам пишуть коменти: "Хвати набивати гроші у кармани", – рєбята, дайте грошей, ми наб'ємо! Це міф. Люди помирають, але на цьому ми багато не заробляємо… Це велика собівартість".

За її словами, мінімальний пакет поховання починається від 14 000 гривень. У нього входять труна, хрест і організація самої церемонії. Великі суми з'являються пізніше, вже на кладовищі. Місце там може коштувати від 5 000 до 15 000 доларів. Але ці гроші ритуальні агенції не отримують, бо кладовища є окремими структурами.

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Гроші "на той світ"

Коли ведучий спитав, що найдивнішого кладуть покійним у труну, Аня пожвавилася.

"Ой, це ж моя любіма тема! Грошей кладуть – я вам не можу передати. Слава Богу, ну, поняли, я коли бачу суми глазиком одним: 5 000 доларів, 10, 15… Я думаю: нащо, пожалуйста? Це ж на ще одне місце на кладовищі вистачить!" – розповідає вона.

За спостереженнями дівчини, в Україні живе звичай відправляти небіжчика в останню путь із готівкою, щоб "там усе було нормально". Ведучий пожартував, чи не вірять українці, що в рай пускають за гроші. Аня відповіла в тому ж дусі.

"Ну а вдруг там можна добазаритися? Всі ж кажуть, що рай – це Україна, в Україні можна за все добазаритися, знаєш, і в раю можна", – сміється ведучий.

Цигарки, кава й окуляри

Крім грошей, родичі часто просять покласти улюблені речі: цигарки, каву, окуляри. Частину прохань ритуальникам доводиться м'яко відхиляти з міркувань безпеки, особливо коли йдеться про кремацію.

"Пояснюємо, що сигаретки, запальничку не кладемо, бо якщо кремація буде – феєрверк! І люди такі: "Як він там палити буде?". Ми кажемо: "Сірники положимо, все буде нормально", – жартує Ганна.

Поховання в "геліку"

Говорили і про екстремальні побажання щодо прощання. Ганна розповіла, що людину можна поховати разом з автомобілем. Зі слів працівниці, такі історії трапляються в середовищі, де похорон перетворюється на демонстрацію статусу.

"У геліку, да, можна, я вам клянусь! В геліках тіпа ховали, даже не одного. Це ж вот це, поняли, воровський похорон – просто чуваки вивезли, похоронили людиночку в любімому геліку. Доплачували за більшу яму", – згадує працівниця ритуального бюро.

Слід зазначити, що сама Аня говорить про ці випадки як про чутки, які до неї дійшли, а не як про власний досвід.

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