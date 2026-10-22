Известная украинская блоггерша оконфузилась, "засветив" не то фото из галереи

Украинская блогерша Оксана Школа опубликовала сторис с новым пальто, но одна деталь рассмешила пользователей сети.

В Threads украинцы заметили, что блогерша, похоже, сама себя спросила, где она покупала одежду.

Оксану Школу высмеяли в сети

"Вы ответили на пост этого пользователя", — говорится на скриншоте блогерши.

"Извините, но б*я. Ну это уже пз*ц", — написала пользовательница сети, заметившая эту деталь.

В комментариях люди начали активно шутить по этому поводу:

"Когда в 7-м классе на аск.фм пишешь себе: "Есть ли у тебя парень?", но забываешь поставить галочку анонимно".

"Сам себя не похвалишь — никто не похвалит".

"Главное в расследовании — не выйти на самого себя".

"Думаю, она до сих пор не догадалась, что здесь не так".

Оксана Школа Фото: Threads

"Из рубрики "Вы меня часто спрашиваете"".

"Это в школе "СММ" так научили".

"Уметь притворяться дураком — величайшая мудрость".

"Ребята, а чего смеемся, она за эту рекламу теперь в 10 раз больше получит сверху, потому что тред принес больше просмотров, чем её сторис".

Реакция блогерши

Впоследствии Школа пояснила, что публиковала не этот скриншот, а его якобы изменил сам Instagram.

"Instagram сам редактирует профессиональные профили. Вчера я перешла со другой страницы на свою, половина сторис не отображалась", — написала блогерша.

Оксана Школа Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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