Известная украинская блоггерша оконфузилась, "засветив" не то фото из галереи
Украинская блогерша Оксана Школа опубликовала сторис с новым пальто, но одна деталь рассмешила пользователей сети.
В Threads украинцы заметили, что блогерша, похоже, сама себя спросила, где она покупала одежду.
Оксану Школу высмеяли в сети
"Вы ответили на пост этого пользователя", — говорится на скриншоте блогерши.
"Извините, но б*я. Ну это уже пз*ц", — написала пользовательница сети, заметившая эту деталь.
В комментариях люди начали активно шутить по этому поводу:
- "Когда в 7-м классе на аск.фм пишешь себе: "Есть ли у тебя парень?", но забываешь поставить галочку анонимно".
- "Сам себя не похвалишь — никто не похвалит".
- "Главное в расследовании — не выйти на самого себя".
- "Думаю, она до сих пор не догадалась, что здесь не так".
- "Из рубрики "Вы меня часто спрашиваете"".
- "Это в школе "СММ" так научили".
- "Уметь притворяться дураком — величайшая мудрость".
- "Ребята, а чего смеемся, она за эту рекламу теперь в 10 раз больше получит сверху, потому что тред принес больше просмотров, чем её сторис".
Реакция блогерши
Впоследствии Школа пояснила, что публиковала не этот скриншот, а его якобы изменил сам Instagram.
"Instagram сам редактирует профессиональные профили. Вчера я перешла со другой страницы на свою, половина сторис не отображалась", — написала блогерша.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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