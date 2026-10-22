Відома українська блогерка оконфузилась, "засвітивши" не те фото з галереї
Українська блогерка Оксана Школа виклала сторіс з новим пальтом, але одна деталь розсмішила користувачів мережі.
У Threads українці помітили, що блогерка начебто сама себе запитала, де вона купувала одяг.
Оксану Школу висміяли в мережі
"Ви відповіли на розповідь цього користувача", — йдеться на скріншоті блогерки.
"Вибачте, але б*я. Ну це вже пз*ц", — написала користувачка мережі, яка помітила цю деталь.
У коментарях люди почали активно жартувати з цього приводу:
- "Коли у 7 класі в аск.фм пишеш собі "чи є в тебе хлопець", але забуваєш поставити галочку анонімно".
- "Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить".
- "Головне у розслідуванні не вийти на самого себе".
- "Думаю, вона досі не допетрала, що тут не так".
- "З рубрики "ви мене часто запитуєте"".
- "Це в школі "смм" так навчили".
- "Вміти прикидатися дурним найбільша мудрість".
- "Народ, а чо сміємся, вона за цю рекламу тепер х10 отримає зверху, бо тредс приніс охоплень більше за її сторіз".
Реакція блогерки
Згодом Школа вийшла на звʼязок та пояснила, що викладала не такий скрін, а його начебто змінив сам Instagram.
"Instagram професійні профілі редагує сам. Вчора я зайшла з іншої сторінки на свою, половину сторіс не показувало", — написала блогерка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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