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Відома українська блогерка оконфузилась, "засвітивши" не те фото з галереї

блогерку Оксану Школу зловили на обмані
Оксана Школа | Фото: Instagram

Українська блогерка Оксана Школа виклала сторіс з новим пальтом, але одна деталь розсмішила користувачів мережі.

У Threads українці помітили, що блогерка начебто сама себе запитала, де вона купувала одяг.

Оксану Школу висміяли в мережі

"Ви відповіли на розповідь цього користувача", — йдеться на скріншоті блогерки.

"Вибачте, але б*я. Ну це вже пз*ц", — написала користувачка мережі, яка помітила цю деталь.

У коментарях люди почали активно жартувати з цього приводу:

  • "Коли у 7 класі в аск.фм пишеш собі "чи є в тебе хлопець", але забуваєш поставити галочку анонімно".
  • "Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить".
  • "Головне у розслідуванні не вийти на самого себе".
  • "Думаю, вона досі не допетрала, що тут не так".
Оксана Школа
Оксана Школа
Фото: Threads
  • "З рубрики "ви мене часто запитуєте"".
  • "Це в школі "смм" так навчили".
  • "Вміти прикидатися дурним найбільша мудрість".
  • "Народ, а чо сміємся, вона за цю рекламу тепер х10 отримає зверху, бо тредс приніс охоплень більше за її сторіз".

Реакція блогерки

Згодом Школа вийшла на звʼязок та пояснила, що викладала не такий скрін, а його начебто змінив сам Instagram.

"Instagram професійні профілі редагує сам. Вчора я зайшла з іншої сторінки на свою, половину сторіс не показувало", — написала блогерка.

Оксана Школа
Оксана Школа
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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