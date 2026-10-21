Блогерка Роговенко вперше вийшла на зв'язок із в'язниці в США (відео)

Українська блогерка Владислава Роговенко, яку заарештували у США, вперше вийшла на зв'язок. Вона розповіла свою версію та причину затримання. За її словами, справу вже закрили.

Як виявилось, Роговенко також зацікавилася імміграційна служба ICE. Саме з цієї причини вона досі перебуває під вартою. Відповідне відеозвернення блогерки оприлюднив її хлопець Алекс на сторінці в Instagram.

Роговенко вийшла на зв'язок із в’язниці

На початку відео Владислава посміхалась та іронічно заявила, що не очікувала такої величезної популярності в інтернеті.

"Я знала, що прокинуся популярною. Я просто не розуміла наскільки", — сказала блогерка.

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За словами Роговенко, все почалося з того, що вона записала відео у своєму Telegram-каналі і розповіла про проблеми у стосунках з хлопцем Алексом. Наступного дня він приїхав до Владислави у ресторан і пара розмовляла на підвищених тонах.

Видео дня

У результаті персонал закладу зателефонував у поліцію. Роговенко зізналась, що була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Блогерка зазначила, що справу вже закрили.

Втім, Владислава досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE. Вона сподівається, що скоро її вже відпустять додому.

"Справу закрили, і мене передали ICE, оскільки в мене вже рік як закінчилися документи", — заявила Роговенко.

Де зараз діти Роговенко

Блогерка повідомила, що всі троє дітей наразі перебувають разом із її мамою та матір’ю Алекса. За словами Владислави, у США за відсутності матері малюками могли б зайнятися соціальні служби. Однак це стало б для них справжнім важким психологічним випробуванням. Зараз Роговенко постійно підтримує зв'язок із близькими.

Діти Роговенко Фото: Instagram Роговенко з Алексом та донькою Фото: Instagram

Арешт Роговенко у США – що відомо

Блогерку затримала поліція у Флориді. Вона перебувала разом із коханим Алексом біля торгового центру у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як виявилось, Владислава почала сваритись з обранцем і під час спілкування з поліцейськими розізлилась і тричі вдарила Алекса — долонею та кулаком у груди, а потім у верхню частину тіла. Після цього Роговенко затримали.

У результаті блогерку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У США затримали Владиславу Роговенко. Її звинувачують у нападі на свого хлопця Алекса. За даними слідства, дівчина була у стані сильного алкогольного сп'яніння. З'явилися нові подробиці інциденту.

До речі, блогерка неодноразово потрапляла у гучні скандали. Її навіть внесли до бази "Миротворець".

Крім того, Влада Роговенко повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька, хоча сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.