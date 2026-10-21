Блогерша Роговенко впервые вышла на связь из тюрьмы в США (видео)

Украинская блогерша Владислава Роговенко, арестованная в США, впервые вышла на связь. Она рассказала свою версию событий и причину задержания. По её словам, дело уже закрыли.

Как оказалось, Роговенко также привлекла внимание иммиграционной службы ICE. Именно по этой причине она до сих пор находится под стражей. Соответствующее видеообращение блогерши опубликовал её парень Алекс на странице в Instagram.

Роговенко вышла на связь из тюрьмы

В начале видео Владислава улыбнулась и иронично заметила, что не ожидала такой огромной популярности в интернете.

"Я знала, что проснусь популярной. Просто не понимала, насколько", — сказала блогерша.

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По словам Роговенко, всё началось с того, что она записала видео на своём Telegram-канале и рассказала о проблемах в отношениях со своим парнем Алексом. На следующий день он приехал к Владиславе в ресторан, и пара разговаривала на повышенных тонах.

Видео дня

В результате сотрудники заведения позвонили в полицию. Роговенко призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Блогерша отметила, что дело уже закрыли.

Впрочем, Владислава до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE. Она надеется, что скоро её отпустят домой.

"Дело закрыли, и меня передали в ICE, поскольку у меня уже год как истек срок действия документов", — заявила Роговенко.

Где сейчас дети Роговенко

Блогерша сообщила, что все трое детей сейчас находятся вместе с её мамой и матерью Алекса. По словам Владиславы, в США в отсутствие матери малышами могли бы занять социальные службы. Однако это стало бы для них настоящим тяжёлым психологическим испытанием. Сейчас Роговенко постоянно поддерживает связь с близкими.

Дети Роговенко Фото: Instagram Роговенко с Алексом и дочерью Фото: Instagram

Арест Роговенко в США — что известно

Блогершу задержала полиция во Флориде. Она находилась вместе со своим возлюбленным Алексом возле торгового центра в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как выяснилось, Владислава начала ссориться со своим избранником и во время разговора с полицейскими разозлилась и трижды ударила Алекса — ладонью и кулаком в грудь, а затем в верхнюю часть тела. После этого Роговенко задержали.

В результате блогершу доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В США задержали Владиславу Роговенко. Её обвиняют в нападении на своего парня Алекса. По данным следствия, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Появились новые подробности инцидента.

Кстати, блогерша неоднократно попадала в громкие скандалы. Её даже внесли в базу "Миротворец".

Кроме того, Влада Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь, хотя само событие сопровождалось экстремальными обстоятельствами.