Минус 35 кг: солистка Kazka похвасталась фигурой после похудения (фото)

Украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая удивила поклонников внезапным похудением. В новом видео артистка продемонстрировала свою внешность.

Соответствующие кадры Зарицкая опубликовала в TikTok. Поклонники певицы были в восторге от её похудевшей фигуры и засыпали звезду комплиментами.

Как выглядит похудевшая Зарицкая

На опубликованном видео Александра исполнила новую песню "Ты одна". Для съемки клипа певица выбрала коричневое платье, которое выделяется блестящей тканью и переливается на свету. Сверху Зарицкая надела короткую куртку на молнии.

Артистка решила оставить волосы распущенными, сделав пробор посередине. Также она нанесла вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.

Похудела Александра Зарицкая Фото: TikTok Похудела Александра Зарицкая Фото: TikTok Похудела Александра Зарицкая Фото: TikTok

Впрочем, поклонники Зарицкой оценили не только её стильный образ, но и заметно похудевшую фигуру.

Видео дня

"Вау! Красавица! Я тоже наконец-то сбросила 29 кг и продолжаю худеть, и это прекрасно! Чувствуешь себя уверенно";

"Ты стала такой красавицей! Так держать!";

"Шикарная женщина, молодец! Сколько же труда над собой, но оно того стоит";

"Всегда была красивой! А сейчас просто очаровательна!";

"Боже, какая красавица. С каждым годом только лучше".

Как Зарицкая похудела

Два года назад Александра развеяла слухи о применении популярного препарата для похудения "Оземпик". Артистка призналась, что не использовала его, хотя считает препарат эффективным для тех, у кого есть медицинские показания.

Зарицкая заявила, что благодаря упорному труду и дисциплине ей удалось сбросить около 35 лишних килограммов.

Зарицкая до похудения Фото: Instagram Зарицкая похудела Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Александра Зарицкая поделилась с подписчиками результатом длительной работы над собой — она похудела примерно на 35 килограммов.

Также певица опровергла слухи об использовании препарата "Оземпик" для похудения.

Кроме того, Александра Зарицкая обручена. В июне 2024 года пара планировала свадьбу, но решила отложить её до окончания войны в Украине.