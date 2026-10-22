Минус 35 кг: солистка Kazka похвасталась фигурой после похудения (фото)
Украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая удивила поклонников внезапным похудением. В новом видео артистка продемонстрировала свою внешность.
Соответствующие кадры Зарицкая опубликовала в TikTok. Поклонники певицы были в восторге от её похудевшей фигуры и засыпали звезду комплиментами.
Как выглядит похудевшая Зарицкая
На опубликованном видео Александра исполнила новую песню "Ты одна". Для съемки клипа певица выбрала коричневое платье, которое выделяется блестящей тканью и переливается на свету. Сверху Зарицкая надела короткую куртку на молнии.
Артистка решила оставить волосы распущенными, сделав пробор посередине. Также она нанесла вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.
Впрочем, поклонники Зарицкой оценили не только её стильный образ, но и заметно похудевшую фигуру.
- "Вау! Красавица! Я тоже наконец-то сбросила 29 кг и продолжаю худеть, и это прекрасно! Чувствуешь себя уверенно";
- "Ты стала такой красавицей! Так держать!";
- "Шикарная женщина, молодец! Сколько же труда над собой, но оно того стоит";
- "Всегда была красивой! А сейчас просто очаровательна!";
- "Боже, какая красавица. С каждым годом только лучше".
Как Зарицкая похудела
Два года назад Александра развеяла слухи о применении популярного препарата для похудения "Оземпик". Артистка призналась, что не использовала его, хотя считает препарат эффективным для тех, у кого есть медицинские показания.
Зарицкая заявила, что благодаря упорному труду и дисциплине ей удалось сбросить около 35 лишних килограммов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Александра Зарицкая поделилась с подписчиками результатом длительной работы над собой — она похудела примерно на 35 килограммов.
- Также певица опровергла слухи об использовании препарата "Оземпик" для похудения.
Кроме того, Александра Зарицкая обручена. В июне 2024 года пара планировала свадьбу, но решила отложить её до окончания войны в Украине.