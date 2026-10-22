Мінус 35 кг: солістка Kazka похизувалась фігурою після схуднення (фото)

Українська співачка, солістка гурту Kazka Олександра Заріцька здивувала шанувальників раптовим схудненням. У новому відео артистка похизувалась зовнішнім виглядом.

Відповідні кадри Заріцька оприлюднила у TikTok. Прихильники співачки залишились у захваті від її схудлої фігури та засипали зірку компліментами.

Як виглядає схудла Заріцька

На опублікованому відео Олександра заспівала нову пісню "Ти одна". Для зйомки ролику співачка обрала коричневу сукню, яка виділяється блискучою тканиною та переливається на світлі. Наверх Заріцька одягла коротку куртку на блискавці.

Волосся артистка вирішила залишити розпущеним, зробивши проділ по середині. Також вона нанесла вечірній макіяж з акцентом на очі та губи.

Схудла Олександра Заріцька Фото: TikTok Схудла Олександра Заріцька Фото: TikTok Схудла Олександра Заріцька Фото: TikTok

Втім, шанувальники Заріцької оцінили не тільки її стильний образ, але й помітно схудлу фігуру.

Видео дня

"Вау! Красотка! Я теж нарешті -29 кг, і худну далі, і це прекрасно! Почуваєшся впевнено";

"Ти стала такою гарненькою! Так тримати!";

"Шикарна жінка, молодець! Скільки багато роботи над собою, але воно того варте";

"Завжди була гарна! А зараз чарівна!";

"Боже, яка гарнюня. З кожним роком тільки краща".

Як Заріцька схудла

Два роки тому Олександра розвіяла чутки про застосування популярного препарату для схуднення "Оземпік". Артистка зізналася, що не використовувала його, хоча вважає препарат ефективним для тих, хто має медичні показання.

Заріцька заявляла, що завдяки наполегливій праці та дисципліні їй вдалося позбутися близько 35 зайвих кілограмів.

Заріцька до схуднення Фото: Instagram Заріцька схудла Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександра Заріцька поділилася з підписниками результатом тривалої роботи над собою – вона скинула близько 35 кілограмів.

Також співачка заперечила чутки про використання препарату "Оземпік" для схуднення.

Крім того, Олександра Заріцька заручена. У червні 2024 року пара планувала весілля, але вирішила скасувати його до закінчення війни в Україні.