Украинка работала в Louis Vuitton. Какие вопросы ей задавали на собеседовании (фото)
Украинка по имени Дарья рассказала о работе в центральном офисе Louis Vuitton в Париже.
В TikTok (darinka_in_paris) девушка рассказала, к чему нужно быть готовым на собеседовании.
О чём спрашивают на собеседовании в Louis Vuitton
"Я год проработала в Louis Vuitton, в центральном офисе в Париже. И вот вопросы, которые именно мне задавали на собеседовании. Хочу напомнить, что я устраивалась на работу именно в сферу цифровых коммуникаций, поэтому вопросы, которые я сейчас здесь для вас подготовила, относятся именно к этой сфере. И небольшое уточнение: я работала над кампанией именно в сфере ювелирных изделий и часов. Поэтому вопросы здесь будут довольно нишевыми", — начала автор видео.
- Расскажите о последней цифровой кампании, которая вас впечатлила (не обязательно из сегмента люкс).
- Какой бренд, на мой взгляд, проводит интересные кампании?
- Нравятся ли мне социальные сети Louis Vuitton? (назвать свои идеи по улучшению).
- Какая последняя кампания от Louis Vuitton тебе понравилась?
- Почему я хочу работать именно в сфере цифровых коммуникаций?
- Почему мне нравится именно ювелирная сфера?
Дарья добавила, что не стоит бояться сочетать рабочие моменты с личными, например, вплетая в ответы истории о своей семье.
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