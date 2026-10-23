Украинка работала в Louis Vuitton. Какие вопросы ей задавали на собеседовании (фото)

Украинка по имени Дарья рассказала о работе в центральном офисе Louis Vuitton в Париже.

В TikTok (darinka_in_paris) девушка рассказала, к чему нужно быть готовым на собеседовании.

О чём спрашивают на собеседовании в Louis Vuitton

"Я год проработала в Louis Vuitton, в центральном офисе в Париже. И вот вопросы, которые именно мне задавали на собеседовании. Хочу напомнить, что я устраивалась на работу именно в сферу цифровых коммуникаций, поэтому вопросы, которые я сейчас здесь для вас подготовила, относятся именно к этой сфере. И небольшое уточнение: я работала над кампанией именно в сфере ювелирных изделий и часов. Поэтому вопросы здесь будут довольно нишевыми", — начала автор видео.

Расскажите о последней цифровой кампании, которая вас впечатлила (не обязательно из сегмента люкс). Какой бренд, на мой взгляд, проводит интересные кампании? Нравятся ли мне социальные сети Louis Vuitton? (назвать свои идеи по улучшению). Какая последняя кампания от Louis Vuitton тебе понравилась? Почему я хочу работать именно в сфере цифровых коммуникаций? Почему мне нравится именно ювелирная сфера?

Украинка работала в Louis Vuitton Фото: TikTok

Дарья добавила, что не стоит бояться сочетать рабочие моменты с личными, например, вплетая в ответы истории о своей семье.

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