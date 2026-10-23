Українка працювала в Louis Vuitton. Які питання їй ставили на співбесіді (фото)
Українка на імʼя Дарина розповіла про роботу в центральному офісі Louis Vuitton у Парижі.
У TikTok (darinka_in_paris) дівчина розкрила, до чого треба бути готовими на співбесіді.
Що питають на співбесіді в Louis Vuitton
"Я рік пропрацювала в Louis Vuitton, в центральному офісі в Парижі. І ось питання, які саме мені задавали на співбесіді. Хочу нагадати, що я подавалася на роботу саме в діджитал-комунікацію, тому питання, які я зараз тут вам підготувала, це саме питання під цю сферу. І така поправочка: я працювала над кампейном саме в сфері ювелірки та годинників. Тому питання тут будуть такі нішеві", — почала авторка відео.
- Розповісти про останній діджитал-кампейн, який вас захопив (не обовʼязково люксовий).
- Який бренд, на мою думку, робить цікаві кампейни?
- Чи подобаються мені соцмережі Louis Vuitton? (назвати свої ідеї для покращення).
- Яка остання кампанія від Louis Vuitton тобі сподобалася?
- Чому я хочу працювати саме в діджитал-комунікації?
- Чому мені подобається саме ювелірна сфера?
Дарина додала, що не варто боятися поєднувати робочі моменти з особистими, наприклад, вплітаючи у відповіді історії про свою родину.
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