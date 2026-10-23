Українка працювала в Louis Vuitton. Які питання їй ставили на співбесіді (фото)

Українка на імʼя Дарина розповіла про роботу в центральному офісі Louis Vuitton у Парижі.

У TikTok (darinka_in_paris) дівчина розкрила, до чого треба бути готовими на співбесіді.

Що питають на співбесіді в Louis Vuitton

"Я рік пропрацювала в Louis Vuitton, в центральному офісі в Парижі. І ось питання, які саме мені задавали на співбесіді. Хочу нагадати, що я подавалася на роботу саме в діджитал-комунікацію, тому питання, які я зараз тут вам підготувала, це саме питання під цю сферу. І така поправочка: я працювала над кампейном саме в сфері ювелірки та годинників. Тому питання тут будуть такі нішеві", — почала авторка відео.

Розповісти про останній діджитал-кампейн, який вас захопив (не обовʼязково люксовий). Який бренд, на мою думку, робить цікаві кампейни? Чи подобаються мені соцмережі Louis Vuitton? (назвати свої ідеї для покращення). Яка остання кампанія від Louis Vuitton тобі сподобалася? Чому я хочу працювати саме в діджитал-комунікації? Чому мені подобається саме ювелірна сфера?

Українка працювала в Louis Vuitton Фото: TikTok

Дарина додала, що не варто боятися поєднувати робочі моменти з особистими, наприклад, вплітаючи у відповіді історії про свою родину.

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