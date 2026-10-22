"Могилевская стала ездить в ашрамы": Валевская рассказала, как изменилась певица (фото)

Украинская артистка вспомнила о сложных моментах в общении со своей коллегой по сцене и объяснила, что помогло народной артистке измениться.

Наталья Валевская откровенно рассказала в интервью Фокусу о том, как со временем менялись её отношения с Натальей Могилевской. По словам певицы, открытой вражды между ними никогда не было, однако в течение определенного периода их общение оставляло неприятный осадок.

Валевская знает Могилевскую ещё со времён телепроекта "Шанс", где та выступала в роли телеведущей и наставницы. Однако, по мнению певицы, сейчас это уже совсем другой человек. Значительные изменения она связывает с духовными практиками.

"Наталья Могилевская, которую я знала во времена проекта "Шанс" в 2004-2005 годах, и Наталья сегодня – это, на мой взгляд, два совершенно разных человека. Со временем она начала ездить в ашрамы, заниматься йогой, различными практиками, работать над своим внутренним миром. И мне кажется, что сейчас Наталья полна любви. Она очень изменилась", – поделилась Валевская.

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Напряженные отношения между певицами

Артистка не скрывает, что раньше ей было трудно понять поведение коллеги. Могилевская могла просто пройти мимо и не поздороваться при встрече, и это, признается Валевская, задевало.

"Конечно, мне было неприятно, когда человек, который меня знал, мог не поздороваться. Я считаю, что к коллегам нужно относиться с уважением. Быть артистом – это невероятный труд, часто изнурительный, и каждый заслуживает человеческого отношения", – рассказала она.

Наталья Могилевская, по словам Валевской, очень изменилась Фото: nataliya_mogilevskaya

Впрочем, со временем певица изменила свой подход и научилась реагировать на подобные ситуации гораздо проще.

"Впрочем, со временем я научилась философски относиться к таким вещам. Человек не поздоровался – ну и ладно. Я не хочу тратить свою жизнь на размышления о том, кто мне сказал "привет", а кто – нет", – отметила она.

Примирение в песне "Співають всі"

Переломным моментом в их отношениях стало совместное участие в масштабном вокальном шоу "Співають всі". По словам Валевской, её приятно удивило то, как тепло её встретила Могилевская.

"Когда мы встретились на проекте "Поют все", всё было совсем по-другому: Наталья тепло меня встретила, мы фотографировались, обнимались. Мне было приятно увидеть такое отношение. Она – легендарная певица, яркая личность. Я уважаю её творчество и искренне радуюсь, когда между нами есть тепло, а если его нет, то я тоже не делаю из этого трагедии", – подытожила артистка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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В июне 2022 года Наталья Валевская объявила о разрыве с мужем Владимиром Пригладом, с которым прожила в браке 19 лет.

Кроме того, артистка впервые рассказала подробности операции, которую ей пришлось перенести. Из-за этого певица была вынуждена в экстренном порядке отменить свои концерты.