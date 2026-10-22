"Могилевська почала їздити до ашрамів": Валевська розповіла, як змінилася співачка (фото)

Українська артистка пригадала непрості моменти у спілкуванні з колежанкою по сцені та пояснила, що допомогло народній артистці змінитися.

Наталя Валевська відверто розповіла в інтерв’ю Фокусу про те, як із часом змінювалися її стосунки з Наталією Могилевською. За словами виконавиці, відкритої ворожнечі між ними ніколи не було, проте певний період спілкування залишало неприємний осад.

Валевська знає Могилевську ще з часів телепроєкту "Шанс", де та виступала в ролі телеведучої та наставниці. Проте, на думку співачки, нині це вже зовсім інша особистість. Значні зміни вона пов'язує з духовними практиками.

"Наталія Могилевська, яку я знала за часів проєкту "Шансу" у 2004-2005 роках, і Наталія сьогодні – це, на мою думку, дві зовсім різні людини. Згодом вона почала їздити до ашрамів, займатися йогою, різними практиками, працювати над своїм внутрішнім світом. І мені здається, що зараз Наталя сповнена любові. Вона дуже змінилася", – поділилася Валевська.

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Напружені стосунки співачок

Артистка не приховує, що раніше їй було важко зрозуміти поведінку колеги. Могилевська могла просто пройти повз і не привітатися при зустрічі, і це, зізнається Валевська, зачіпало.

"Звісно, мені було неприємно, коли людина, яка мене знала, могла не привітатися. Я вважаю, що до колег потрібно ставитися з повагою. Бути артистом – це неймовірна праця, часто виснажлива, і кожен заслуговує на людське ставлення", – розповіла вона.

Наталія Могилевська, за словами Валевської, дуже змінилася Фото: nataliya_mogilevskaya

Утім, із часом співачка змінила підхід і навчилася реагувати на подібні ситуації значно простіше.

"Втім, з часом я навчилася філософськи сприймати такі речі. Не привіталася людина – ну й нехай. Я не хочу витрачати своє життя на роздуми про те, хто мені сказав "привіт", а хто – ні", – зазначила вона.

Примирення на "Співають всі"

Переломним моментом у їхніх стосунках стала спільна участь у масштабному вокальному шоу "Співають всі". За словами Валевської, її приємно здивувало те, як тепло зустріла її Могилевська.

"Коли ми зустрілися на проєкті "Співають всі", усе було зовсім інакше: Наталя тепло мене зустріла, ми фотографувалися, обіймалися. Мені було приємно побачити таке ставлення. Вона – легендарна співачка, потужна особистість. Я поважаю її творчість і щиро радію, коли між нами є тепло, а якщо його немає, то я теж не роблю з цього трагедії", – підсумувала артистка.

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