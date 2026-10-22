67-летняя бывшая девушка Тома Круза выглядит неузнаваемо (фото)

Актриса, которая соблазнила Тома Круза на экране и напугала зрителей ролью сумасшедшей няни, появилась на публике в возрасте 67 лет.

Это талантливая Ребекка Де Морней, на счету которой более 60 ролей в кино и на телевидении. Её самые известные роли пришлись на 1980-е и 1990-е годы — "Рискованный бизнес" (1983) и "Рука, качающая колыбель" (1992). Об этом пишет Daily Mail.

Как выглядит Ребекка Де Морней

Недавно 67-летнюю актрису заметили на публике в Лос-Анджелесе. Она была одета в полностью чёрный наряд, а её глаза скрывали солнцезащитные очки.

В одной из своих самых знаковых ролей она напугала зрителей, сыграв сумасшедшую няню в одном из самых культовых триллеров 1990-х годов.

Однако её прорыв произошёл почти за десятилетие до этого: она соблазнила Тома Круза на экране, и ходили слухи, что их роман перерос в реальные отношения.

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Ребекка Де Морней Фото: X (Twitter)

Роман с Томом Крузом

В фильме "Рискованный бизнес" она сыграла девушку по вызову по имени Лана, услугами которой воспользовался подросток Джоэл (герой Тома Круза), пока его родители были за городом.

По словам актёра Кертиса Армстронга (коллеги по съёмочной площадке), изложенным в его мемуарах 2017 года "Месть ботаника", во время съемок этого кассового хита между Де Морней и Крузом (которому сейчас 64 года) была связь.

Похоже, что после завершения съёмок Де Морней и Круз продолжали встречаться. В 1985 году их заметили вместе на показе фильма "Клуб "Завтрак"".

После романа с Де Морне в 1985 году Круз начал встречаться с Шер, а уже через два года женился на Мими Роджерс.

Том Круз Фото: Instagram

А Де Морней вышла замуж за писателя Брюса Вагнера в 1986 году, однако в 1990-м они развелись. Кроме того, она некоторое время была помолвлена с певцом Леонардом Коэном, а до этого встречалась со спортивным комментатором Патриком О'Нилом.

У неё и О'Нила две дочери: 29-летняя София и 25-летняя Вероника.

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